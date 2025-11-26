Çalışan emeklinin maaşı kesilecek mi sorusu milyonlarca emekli tarafından gündeme taşındı. Kararın ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar Emekli olup da çalışanların çift maaş alıp alamayacağını merak ediyor.

Türkiye’de emeklilik hakkı kazanmasına rağmen çalışan kişilerin durumu yeniden gündemde. SGK’nın uygulamaya aldığı düzenleme, özellikle 2008 sonrası sigorta girişi olanların emeklilik sonrası çalışma durumlarını gündeme taşıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞI KESİLECEK Mİ?

Yeni düzenlemeye göre, sigorta başlangıç tarihi 1 Ekim 2008 ve sonrası olanları doğrudan etkiliyor. SGK mevzuatındaki değişikliğe göre bu tarihten sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve emeklilik şartlarını tamamlayıp aylık bağlatan kişiler, yeniden çalışmaya döndüklerinde emekli maaşlarını alamayacak. Aylıklar, kişinin çalışmaya başladığı tarihten sonraki ilk ödeme döneminde otomatik olarak kesilecek.

EMEKLİ OLUP DA ÇALIŞANLAR EMEKLİ MAAŞI ALAMAYACAK MI?

Uygulamada, tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar bulunanlar hariç bırakılırken 2008 sonrası sigorta girişi olan herkes, emeklilik sonrası çalışmayı tercih ederse maaşını kaybediyor.

SGK'nın mevzuatında yer alan ifadeler şu şekilde:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği Ekim/2008 döneminden sonra sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir."

