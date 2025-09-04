Sındırgı'da artçı sayısı 8 bini geçti! Bölgede çadır hayatı devam ediyor

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük paniğe neden oldu. Bir binanın yıkıldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği depremde bine yakın bina hasar aldı.

Öte yandan korkutan depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre; bugüne kadar 8 binden fazla artçı deprem kaydedildi. Birçok araştırmacı ve bilim uzmanı da Sındırgı ilçesini yakın mercek altına aldı.

VATANDAŞ TEDİRGİN

Bölgede 4,8 büyüklüğüne kadar ulaşan artçı depremler, vatandaşlar arasında paniğe neden olmaya devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde sesli şekilde hissedilen sarsıntılar, ilçede korkuyu artırıyor.

Yüksek şiddetli artçı depremler binalardaki hasarı da artıyor.

ÇADIR VE ARABALARDA KALIYORLAR

Birçok vatandaş, evinde hasar bulunmamasına rağmen geceyi çadırlarda ve arabalarda geçirmeyi tercih ediyor.

10 Ağustos'ta depremi en acı şekilde yaşadığını belirten Pervin Soyak Çakır, "Allah bir daha o günü yaşatmasın. Onun etkisi bizde hala devam ediyor. Artçılar da o günü bize unutturmuyor. Evimizde çatlak yok ama geceleri içimiz rahat etmiyor, çadırda kalıyoruz. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz o zamanlar Gölcük'teki, Hatay'daki büyük depremi yaşayan vatandaşlara çok üzülmüştük. Ama gerçekten de onların yaşadıklarını başımıza gelmeden anlayamamışız. İnşallah bir an önce biter artçılarda" dedi.

"EV GÜVENLİ AMA BİZ HUZURSUZUZ"

Bir başka vatandaş ise "Çocuklar çok korkuyor. Gece sallantı olduğunda ağlıyorlar. Ev güvenli ama biz huzursuzuz. Tedbir amaçlı çadırlarımızda kalmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kimi vatandaş da kışlık hazırlıklarına bahçelerde ve çadırlarda devam ediyor.