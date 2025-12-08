Beşiktaş Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında oynanan ve deplasmanda 3-2 mağlup oldukları Göztepe maçında meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama yaptı. İzmir'deki olaylı karşılaşma yaklaşık 4 saatte tamamlandı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Taraftarların küfürlü tezahüratları ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle bir süre duran maç, seyircisiz devam etmişti.

Göztepe-Beşiktaş voleybol maçı yaklaşık 4 saat sürdü

Siyah-beyazlı kulüp, Atatürk Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmadaki tribün olaylarına dair şu açıklamayı yaptı:

"Kadın Voleybol Takımımızın Vodafone Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta cereyan eden tribün olaylarıyla ilgili olarak rakibimizin yapmış olduğu yanlı açıklamaya cevabımızdır.

Öncelikle İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu tribünlerinde yaşanan olayları tasvip etmediğimizi özellikle belirtmek isteriz.

Beşiktaş JK olarak; spor sahalarında şiddetin, hakaretin ve provokasyonun her türlüsüne karşı olduğumuzu geçmişten bu yana vurguladık, vurgulamaya devam ediyoruz.

Rakibimiz Göztepe’nin söz konusu tribün olaylarıyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaştığı, olaylardan yalnızca taraftarlarımızı sorumlu tutarak kendi taraftarlarını aklamaya çalıştığı yanlı açıklamasını büyük bir hayretle takip ettik.

Maç öncesi İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu çevresinde, maç sırasında ise tribünlerde meydana gelen olayların baş müsebbibi, misafirperverliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan Göztepe taraftarıdır.

Türk voleybolunun marka değerine zarar veren bu tür görüntülerin tekrar yaşanmaması adına tüm paydaşları daha dikkatli, yapıcı ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye bir kez daha davet ediyoruz."

