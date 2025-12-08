Bonservisi Beşiktaş'ta olan Semih Kılıçsoy, ağustos ayından itibaren kiralık olarak forma giydiği Serie A ekibi Cagliari'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı. İtalyan kulübünün, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshedeceği konuşuluyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ağustos ayında Cagliari'ye 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık gönderdiği Semih Kılıçsoy'dan haber var. Serie A temsilcisinde düzenli forma şansı bulamayan genç forvet için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"CAGLIARI'DEN AYRILIYOR"

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Cagliari, beklentilere cevap veremeyen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini ocak ayında fesh edebilir. Kılıçsoy'un, devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği aktarıldı.

Genç futbolcunun Cagliari'den ayrılma ihtimalinin giderek daha gerçekçi bir senaryoya dönüştüğü belirtilirken, Semih'in de karar aşamasında olduğu belirtildi.

8 MAÇTA 182 DAKİKA

Cagliari formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda 8 karşıklaşmaya çıkan Semih Kılıçsoy, henüz skor katkısı veremedi. 20 yaşındaki futbolcunun sadece 182 dakika süre bulması dikkat çekti.

