Rodrigo Becao neden kadro dışı bırakıldı merak edilirken Fenerbahçe'den açıklama gecikmedi. Kulüp Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao’nun teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda A takım çalışmalarının dışında bırakıldığını duyurdu. Resmi bilgilendirme sonrası hem kararın nedeni hem de oyuncunun durumu futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’de Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao’nun kadro dışı bırakılması, kulübün resmi açıklamasıyla birlikte gündeme oturdu.

Rodrigo Becao neden kadro dışı bırakıldı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

RODRIGO BECAO NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun A takım çalışmalarından uzaklaştırıldığını duyururken kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Rodrigo Becao neden kadro dışı bırakıldı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

RODRIGO BECAO İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper, sarı-lacivertli forma altında toplam 38 resmi karşılaşmaya çıktı. Çıktığı maçlarda 2 gol atan ve 1 asist üreten Becao en son 23 Kasım’da oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının son bölümünde 6 dakika görev aldı.

Rodrigo Becao neden kadro dışı bırakıldı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

RODRIGO BECAO KİMDİR?

19 Ocak 1996’da Brezilya’nın Salvador şehrinde dünyaya gelen Rodrigo Nascimento França, futbol kariyerine Bahia altyapısında başladı. 2015 yılında A takıma yükselerek profesyonel kariyerine adım atan savunma oyuncusu, Bahia formasıyla 18 maçta görev yapıp 1 gol kaydetti.

2018-2019 sezonunda Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya kiralanarak 28 maçlık deneyim kazandı. 2019’da İtalya’nın Udinese takımına transfer olan Becao, burada 127 karşılaşmada 6 gol attı. 2023 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Brezilyalı oyuncunun kadro dışı kalması gündeme oturdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası