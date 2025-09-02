Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Bilanço ağırlaştı, can kaybı 1000'i aştı

Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Bilanço ağırlaştı, can kaybı 1000'i aştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Bilanço ağırlaştı, can kaybı 1000&#039;i aştı
Haberler Haberleri

Afganistan'da dün meydana gelen depremde bilanço ağırlaştı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgedeki son durum merak konusu oldu. Peki Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Yabancı ajanslar son dakika duyurdu, can kaybı arttı...

Afganistan depremi merak ediliyor. İnsanlar bölgedeki son durumun ne olduğunu, ölü ve yaralı sayısını araştırıyor. Peki Afganistan'daki depremin büyüklüğü kaç, ne zaman oldu, kaç kişi öldü? Bilanço artıyor, ölü sayısı 1000'i aştı. İşte Afganistan depremi ile ilgili son dakika haberler... 

Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Bilanço ağırlaştı, can kaybı 1000'i aştı - 1. Resim

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM NEREDE OLDU, ŞİDDETİ KAÇ?

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün 6 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem birçok yerde hissedildi. Bilanço merak konusuydu, ilk bilgiler geldi. 

Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Bilanço ağırlaştı, can kaybı 1000'i aştı - 2. Resim

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Yusuf Hammad, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin detayları paylaştı. Hammad, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'i aştığını yaralı sayısının da 3 bine yükseldiğini söyledi.  Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü aktaran Hammad, bu nedenle ölü ve yararlı sayısının değişebileceğini belirtti.

Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Bilanço ağırlaştı, can kaybı 1000'i aştı - 3. Resim

AFGANİSTAN DEPREMİNDE SON DURUM

Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiğini belirten yetkililer, halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Bilanço ağırlaştı, can kaybı 1000'i aştı - 4. Resim

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere’nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Bilanço ağırlaştı, can kaybı 1000'i aştı - 5. Resim

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

