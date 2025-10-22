Samsunspor'un rakibi Dinamo Kiev: Bu maçı dört gözle bekliyoruz

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlayacak. Karadeniz ekibinin teknik patronu Thomas Reis, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"SON 5 MAÇI KAZANAMILAR AMA KAYBETMEDİLER DE"

Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Reis, "Kesinlikle Dinamo Kiev’e karşı oynamak kolay değil. Son 5 maçı kazanamasalar bile kaybetmediler, 5 beraberlik aldılar. Çok güçlü bir rakip ve geçiş hücumunda çok etkililer. Defansif anlamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evimizde oynayacağız. İlk maçı deplasmanda kazanmıştık. İyi sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz. Çok iyi bir performansımız var. Kiev maçını dört gözle bekliyoruz. Kiev'in uzun yoldan gelmesinin bizim için avantaj olacağını düşünmüyoruz. Biz de Varşova’dan gelip oynamıştık. Rakibimiz son karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı ama bu onların güçlü olmadığı anlamına gelmez. İyi bir performans gösterip, iyi bir sonuç almak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"MÜMKÜNSE PLAY-OFF'A KALMAK İSTİYORUZ"

Şu anda oldukları konum ve mücadele ettikleri yerle alakalı geçen sene çok çalıştıklarının altını çizen Reis, 9 gün içerisinde 3 maça çıkacaklarının hatırlatılması üzerine, "Buna benzer bir periyodu geçen hafta da yaşamıştık, 3 günde bir maç oynamıştık. Her maç bizim için önemli. Maç maç gidiyoruz. Oyuncular çok iyi motive oldu, sakatlar kadroya döndü. Antrenmanlarda tüm oyuncular forma savaşı veriyor. Bu da benim işimi zorlaştırıyor. Verdiğiniz kararlarla herkesi mutlu edemiyorsunuz. Bu günlere gelmek için çok çalıştık, keyfini çıkartmak gerekiyor. Umarım yarın taraftarlarımız stadı doldurup, bizi destekler. Yeni bir galibiyetle kutlama yapmayı hedefliyoruz. Ben ve oyuncularım dört gözle Dinamo Kiev maçını bekliyoruz. Hedefler hakkında konuşmuyorum. Ben oyuncuları, oyuncular da beni tanıyor. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Sahada olduğumuz müddetçe hedefimiz kazanmak. Futbol sonuç oyunu. Sonuçlar iyi olursa iyi performans göstermiş olursunuz. İyi sonuç alamazsınız başarısız olursunuz. İyi bir pozisyondayız. Mümkünse play-off’a kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMAZSAK FARKLI ŞEYLER KONUŞUYOR OLACAĞIZ"

Alman teknik adam, ilk 8’e girme konusundaki soruya, "Yönetimin hayalleri var, benim ve oyuncularımın da hayalleri var. Her zaman maç maç gitmek gerekiyor. Yarınki maçtan istediğimiz sonucu alamazsak farklı şeyler konuşuyor olacağız. Hedefim oyuncuları geliştirmek ve tecrübe kazanmak. İyi bir sonuç alırsak bizim adımıza harika olur. Belirli bir hedef belirlemek için erken ancak kendime göre hedeflerim var" cevabını verdi.