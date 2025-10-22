Tokat'ta acı olay! sobaya jel dökerken vücudu yanan genç kız kurtarılamadı
Tokat'ta palet sobasına jel dökmek isteyen genç kız, kutunun alev almasıyla yanmaya başladı. Alevin vücudunun çeşitli yerlerine sıçraması sonucu ağır yaralanan Zehra Copnur isimli genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ta sobaya jel dökerken vücudunun büyük kısmı yanan genç kız, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Tokat'ın Oğulbey Mahallesi'nde meydana geldi.
ELİNDEKİ JEL KUTUSU ALEV ALDI
Evlerinde palet sobasına jel döken Zehra Copnur'un (21) elindeki jel kutusu bir anda alev aldı. Alevlerin üzerine sıçraması sonucu yüzünden ve vücudundan ağır şekilde yanan genç kız, Tokat'ta kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi.
CENAZESİ TOKAT'A GÖNDERİLDİ
Zehra Copnur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.
