ASKİ su kesintisi sorgulama 22 Ekim 2025: Ankara'da bugün kaç saat sürecek, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı...
Ankara'da planlı su kesintileri tek tek açıklandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar suyun ne zaman geleceğini öğrenmek için gözlerini ASKİ su kesintisi sorgulama ekranına çevirdi. Bugün Çankaya, Mamak, Polatlı ve Beypazarı gibi ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor.
Ankara'da arıza ve ya bakım nedeniyle planlı su kesintileri gerçekleşiyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde meydana gelen hat arızası nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşandığını duyurdu.
Suyun en kısa sürede yeniden verileceği bildiren ASKİ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alması gerektiğini duyurdu. İşte 22 Ekim Çarşamba ASKİ su kesintisi listesi....
ANKARA'DA BUGÜN KAÇ SAAT SÜRECEK, SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın birçok ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ verilerine göre Çankaya'da saat 07:35'te kesilen sular 23:55'te, Mamak'ta 10:35'te kesilen sular 20:00'da, Polatlı'da 10:30-10:45 aralığında kesilen sular 17:00-19:00 arasında, Beypazarı'nda 10:10'da kesilen sular 13:00'da ve Etimesgut'ta 13:15'te kesilen sular 17:00'da yeniden verilecektir.
ANKARA SU KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA SU KESİNTİLERİ 22 EKİM 2025
|İlçe
|Mahalle / Bölge
|Su Kesinti Saati
|Suların Geleceği Saat
|Çankaya
|Ata, Huzur, Naci Çakır, Şehit Cengiz Karaca, Osman Temiz, Aydınlar, Metin Akkuş, Karapınar, İlker, Akpınar, Malazgirt, Hilal, İlkbahar, Oran, Birlik, Büyükesat, Kazım Özalp, Bağcılar, Kırkkonaklar, Sancak, Büyükesat, Yıldızevler, Gaziosmanpaşa, Dumlupınar, Yukarı Dikmen Mahalleleri
|07:35
|23:55
|Mamak
|Mutlu, General Zeki Doğan, Ege, Cengizhan, Duralialıç, Akşemsettin, Boğaziçi, Zirvekent Mahalleleri ve Çankaya ilçesi Yakupapdal Köyü
|10:35
|20:00
|Polatlı
|Şehitlik Mahallesinin bir bölümü
|10:45
|19:00
|Polatlı
|Kurtuluş Mahallesinin bir bölümü
|10:30
|17:00
|Polatlı
|Şentepe Mahallesinin bir bölümü
|10:45
|19:00
|Beypazarı
|Acısu Mahallesi Kümeevler Sokak ve civarı
|10:10
|13:00
|Etimesgut
|Güzelkent, Şeyh Şamil, Şehit Osman Avcı, Yavuzselim ve Devlet Mahallesinin bir kısmı
|13:15
|17:00