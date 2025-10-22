ASKİ su kesintisi sorgulama 22 Ekim 2025: Ankara'da bugün kaç saat sürecek, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı...

Ankara'da arıza ve ya bakım nedeniyle planlı su kesintileri gerçekleşiyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde meydana gelen hat arızası nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşandığını duyurdu.

Suyun en kısa sürede yeniden verileceği bildiren ASKİ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alması gerektiğini duyurdu. İşte 22 Ekim Çarşamba ASKİ su kesintisi listesi....

ANKARA'DA BUGÜN KAÇ SAAT SÜRECEK, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın birçok ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ verilerine göre Çankaya'da saat 07:35'te kesilen sular 23:55'te, Mamak'ta 10:35'te kesilen sular 20:00'da, Polatlı'da 10:30-10:45 aralığında kesilen sular 17:00-19:00 arasında, Beypazarı'nda 10:10'da kesilen sular 13:00'da ve Etimesgut'ta 13:15'te kesilen sular 17:00'da yeniden verilecektir.

