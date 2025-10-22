Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ASKİ su kesintisi sorgulama 22 Ekim 2025: Ankara'da bugün kaç saat sürecek, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı...

ASKİ su kesintisi sorgulama 22 Ekim 2025: Ankara'da bugün kaç saat sürecek, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASKİ su kesintisi sorgulama 22 Ekim 2025: Ankara&#039;da bugün kaç saat sürecek, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı...
ASKİ, Ankara, Su Kesintisi, Çankaya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da planlı su kesintileri tek tek açıklandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar suyun ne zaman geleceğini öğrenmek için gözlerini ASKİ su kesintisi sorgulama ekranına çevirdi. Bugün Çankaya, Mamak, Polatlı ve Beypazarı gibi ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor.

Ankara'da arıza ve ya bakım nedeniyle planlı su kesintileri gerçekleşiyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 22 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde meydana gelen hat arızası nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşandığını duyurdu.

Suyun en kısa sürede yeniden verileceği bildiren ASKİ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alması gerektiğini duyurdu. İşte 22 Ekim Çarşamba ASKİ su kesintisi listesi....

ASKİ su kesintisi sorgulama 22 Ekim 2025: Ankara'da bugün kaç saat sürecek, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı... - 1. Resim

ANKARA'DA BUGÜN KAÇ SAAT SÜRECEK, SULAR NE ZAMAN GELECEK? 

Bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın birçok ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ verilerine göre Çankaya'da saat 07:35'te kesilen sular 23:55'te, Mamak'ta 10:35'te kesilen sular 20:00'da, Polatlı'da 10:30-10:45 aralığında kesilen sular 17:00-19:00 arasında, Beypazarı'nda 10:10'da kesilen sular 13:00'da ve Etimesgut'ta 13:15'te kesilen sular 17:00'da yeniden verilecektir. 

ANKARA SU KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ASKİ su kesintisi sorgulama 22 Ekim 2025: Ankara'da bugün kaç saat sürecek, sular ne zaman gelecek? Çankaya, Mamak, Polatlı, Beypazarı... - 2. Resim

ANKARA SU KESİNTİLERİ 22 EKİM 2025

İlçeMahalle / BölgeSu Kesinti SaatiSuların Geleceği Saat
ÇankayaAta, Huzur, Naci Çakır, Şehit Cengiz Karaca, Osman Temiz, Aydınlar, Metin Akkuş, Karapınar, İlker, Akpınar, Malazgirt, Hilal, İlkbahar, Oran, Birlik, Büyükesat, Kazım Özalp, Bağcılar, Kırkkonaklar, Sancak, Büyükesat, Yıldızevler, Gaziosmanpaşa, Dumlupınar, Yukarı Dikmen Mahalleleri07:3523:55
MamakMutlu, General Zeki Doğan, Ege, Cengizhan, Duralialıç, Akşemsettin, Boğaziçi, Zirvekent Mahalleleri ve Çankaya ilçesi Yakupapdal Köyü10:3520:00
PolatlıŞehitlik Mahallesinin bir bölümü10:4519:00
PolatlıKurtuluş Mahallesinin bir bölümü10:3017:00
PolatlıŞentepe Mahallesinin bir bölümü10:4519:00
BeypazarıAcısu Mahallesi Kümeevler Sokak ve civarı10:1013:00
EtimesgutGüzelkent, Şeyh Şamil, Şehit Osman Avcı, Yavuzselim ve Devlet Mahallesinin bir kısmı13:1517:00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız...Vicdanları sızlatan ret! Almanya, Gazze’den gelen çocukları kabul etmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hande Dane kimdir, hangi dizilerde oynadı? Kıskanmak dizisinin Aslıhan'ı oldu - HaberlerHande Dane kimdir, hangi dizilerde oynadı? Kıskanmak dizisinin Aslıhan'ı olduMelisa Dilara Tatlıtuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi gündeme damga vurdu - HaberlerMelisa Dilara Tatlıtuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi gündeme damga vurduİlkay Gündoğan Bodo Glimt maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu açıklandı - Haberlerİlkay Gündoğan Bodo Glimt maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu açıklandıKral Kaybederse final mi yapacak? Kadrodan ayrılan isimlerle gündeme geldi - HaberlerKral Kaybederse final mi yapacak? Kadrodan ayrılan isimlerle gündeme geldiKar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu? Ekim ayı hava durumu tahmini - HaberlerKar ne zaman yağacak, bu hafta kar bekleniyor mu? Ekim ayı hava durumu tahminiGalatasaray-Bodo Glimt puan durumları! Galatasaray kaçıncı sırada? - HaberlerGalatasaray-Bodo Glimt puan durumları! Galatasaray kaçıncı sırada?
Sonraki Haber Yükleniyor...