Vicdanları sızlatan ret! Almanya, Gazze’den gelen çocukları kabul etmedi

Gazze’deki savaşta ağır yaralanan ve travma geçiren çocukların Almanya’da tedavi edilmesi teklifine Berlin hükümeti cevabını verdi. 7 Ekim’den bu yana İsrail’e koşulsuz destek veren Berlin yönetimi, bir yandan Gazze’deki çocukların Almanya’da tedavi edilmesini reddederken, diğer yandan İsrailli savunma şirketlerinden milyonlarca avroluk silah ve mühimmat alımlarına devam ediyor.

HANNOVER VE DİĞER ALMAN ŞEHİRLERİ KABUL ETMEYE HAZIRDI

Gazze’den 20 kadar çocuğun tedavi edilmesi için Almanya’ya getirilmesini planlayan girişim, yalnızca Hannover’le sınırlı değildi. Bremen, Düsseldorf, Leipzig, Bonn, Frankfurt ve Kiel gibi şehirler de bu dayanışma çağrısına katılmıştı. Ancak federal hükümet, yerel yönetimlerin insani inisiyatifini reddetti.

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, Berlin’in kararına ilişkin “hem hayal kırıklığı hem de akılla açıklanamayacak bir tutum” yorumunda bulundu.

Onay, “Federal İçişleri Bakanlığı’ndan gelen cevap bizi derinden üzüyor. Gazze’deki çocuklara kapıları kapatmak insanlığa sığmıyor, vicdanları sızlatıyor” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Gazze’den gelen yaralı çocukların ülkeye girişi engellendi!

“GAZZE'DE 16 BİN KİŞİ YURT DIŞINDAN GELECEK YARDIMA MUHTAÇ”

Hannover Bölge Başkanı Steffen Krach, “Gazze’de 16 binden fazla kişi acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor. En çok yardıma muhtaç olan çocuklara kapıları kapatmak zalimce.” dedi.

Aşağı Saksonya’daki Protestan Kilisesi de bu insani girişimi desteklemişti. Ancak Berlin yönetimi, çocukların Almanya’ya transferini “güvenlik ve prosedür gerekçeleriyle” reddetti.

BAKANLIK MEKTUBUNDAN SKANDAL İFADELER

Alman Basın Ajansı (dpa) tarafından ele geçirilen İçişleri Bakanlığı mektubunda, Gazze’deki durumun “çok karışık ve öngörülemez” olduğu, bu nedenle izin verilmeyeceği iletildi.

Mektupta, yaralıların Almanya’ya taşınmasının yerine “yerel tedavi desteğinin daha avantajlı olacağı” öne sürüldü.

Bakanlık ayrıca, “Gazze’deki çocuklara yardım etme arzusundayız ancak bunu farklı bir şekilde yapmamız gerektiğini düşünüyoruz.” ifadesine yer verdi.

ALMANYA, İSRAİL'E SİLAH SATARKEN GAZZE'Lİ ÇOCUKLARA KAPILARINI KAPATIYOR

Berlin yönetimi, bir yandan İsrail’e silah ihracatını artırırken, diğer yandan Gazze’deki çocuklara tedavi kapısını kapattı.

Gazze müzakereleri sebebiyle Netanyahu'ya uygulanan baskıya rağmen Almanya, İsrailli savunma şirketi Rafael’den 2 milyar avro değerinde Spike tanksavar füzesi satın almaya hazırlanıyor.