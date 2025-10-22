Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çankırı'da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez'i öldürüp kaçtı

Çankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'da bir şahıs kavga ettiği eski eşini bıçakladı. İki çocuk annesi İlknur Kertlez hastanede can verirken, bıçakla kendisini de yaralayan Selami Y. hastaneye kaldırıldı. Çiftin Mart ayında boşandıkları ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. 

Çankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtı - 1. Resim

İŞE GİDERKEN CANINA KIYDI

Edinilen bilgilere göre, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı Karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kertlez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selami Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

Çankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtı - 2. Resim

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETMİŞ

Öte yandan, İlknur Kertlez'in 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından, 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehdit konusunda Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi. İlknur Kertlez ile Selami Y.'nin ise 10 Mart tarihinde boşandıkları bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı’da kan donduran pusu: Eski eşi İlknur Kertlez’i öldürüp kaçtı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

