Haberler > 3. Sayfa > Kuyuda bulunan ceset günler önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret'e ait çıktı

Kuyuda bulunan ceset günler önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret'e ait çıktı

Zonguldak'ta köylülerin su kuyusunda bulduğu cesedin 10 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olduğu tespit edildi. Katil zanlısı ise Aydın'da yakalanırken, gözaltındaki 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde hayvanlarını otlatmak için araziye gelen köylüler tarafından 4 metre derinliğindeki kuyuda bir kadın cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi için morga kaldırılan cesedin 12 Ekim tarihinden itibaren kayıp olan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'ya ait olabileceği ihtimali üzerine ailesi Çaycuma Devlet Hastanesi'ne çağrıldı. Aile, cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis ederken, Akkuzu'nun cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda belli olacağı öğrenildi.

KATİL ZANLISI AYDIN'DA YAKALANDI

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Olayın faili olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen D.B. de Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. D.B.'nin Zonguldak'a getirileceği bildirildi. Hasret Akkuzu'nun cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından köyüne defnedilmesi bekleniyor.

