Haberler > 3. Sayfa > Maltepe'de dehşete düşüren olay! Kavga ettiği genci araba ile ezerek öldürdü

Maltepe'de dehşete düşüren olay! Kavga ettiği genci araba ile ezerek öldürdü

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de dün gece korkunç bir olay gerçekleşti. İki gencin tartışması birinin feci ölümü ile son buldu. Taraflardan biri diğerini araba ile ezerek öldürdükten sonra kaçtı. Zanlı kısa sürede operasyonla yakalandı.

Olay, dün gece saat 02.40 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan E. (27) ile Baran İ.(27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARABAYI ÜZERİNE SÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı aracını kasıtlı olarak Baran İ.'nin üzerine sürdü. Baran İ.'ye çarparak yaklaşık 3 metre sürükleyen sürücü, daha sonra yayayı araç ile kaldırım taşı arasında sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli bu sırada park halinde olan diğer araçlara da çarparak maddi hasar verdi. Ağır yaralanan Baran İ., sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OPERASYONLA YAKALANDI

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla Batuhan E. ile olaya karışan aracı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

