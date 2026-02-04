Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, yaşadığı bir trafik kazasının ardından dolandırıcılık girişimiyle karşılaştığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerini sigorta şirketinin avukatı olarak tanıtan kişiler tarafından arandığını belirtti. Ancak daha sonra gerçek sigorta avukatının kendisini aramasıyla dolandırılmak istendiğini fark ettiğini söyledi.

Armağan Çağlayan başına gelen dolandırıcılık girişimiyle dikkat çekti. Yaşadıklarını anlatan ünlü isim herkesi uyardı.

KAZA SONRASI DOLANDIRICILIKLA ŞOKU YAŞADI

Çağlayan geçen hafta bir trafik kazası geçirdiklerini ve sigorta şirketinin yönlendirmesiyle aracın yetkili servise götürüldüğünü belirtti. İki gün sonra kendilerini arayan kişiler, “Sigorta şirketinin avukatıyız” diyerek hasarsızlık tazminatı için dava açabileceklerini söyledi. Olağan bir süreç sandığı için noterden vekalet verdiğini anlatan Çağlayan, ertesi gün sigorta şirketinin gerçek avukatının aramasıyla dolandırılmak istendiğini anladı.

Çağlayan, paylaşımında bu dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerek, kaza yapan kişilerin bu tür avukatlara vekalet vermemeleri ve yetkili mercilere şikayette bulunmaları gerektiğini söyledi.

