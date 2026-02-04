Kentsel dönüşümle ilgili yeni kararlar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile karar alma ve yıkım süreçleri hızlandırıldı. Kentsel dönüşüm sürecini başlatmaya bir hak sahibinin talebi yeterli olacak. Yapılacak toplantıda çoğunluğun kararına uymayanların hisseleri, diğer hak sahiplerine ya da devlete satılacak. İşte yeni dönemin detayları...

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliğinde kapsamlı bir güncelleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, riskli yapıların yıkılmasına dair kurallar ve sonrasında yapılacak işlemlere ilişkin uygulamalarda değişikliğe gidildi.

RİSKLİ YAPI YIKILDIKTAN SONRA...

Yeni düzenlemeyle, riskli yapı yıkıldıktan sonra taşınmazın tapu kayıtlarındaki riskli yapı şerhi kaldırılacak, taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında işlem göreceğine dair yeni bir kayıt düşülecek.

Kentsel dönüşümde yeni dönem! İtiraz edenin evi satılacak

TOPLANTI ZORUNLULUĞU

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak projelerde maliklerin toplantı yapması zorunlu olacak. Maliklerden birinin talebi üzerine toplantı düzenlenecek. Toplantı tarihi bina girişinde ve muhtarlıkta ilan edilecek. Alınan kararlar da tutanak altına alınacak. Yeni sistemle birlikte maliklere yapılacak bildirimler artık e-Devlet üzerinden de iletilecek.

ÇOĞUNLUK KARARINI KABUL ETMEYENLERİN HİSSELERİ SATILACAK

Salt çoğunlukla alınan kararı kabul etmeyen maliklerin hisseleri, rayiç bedelin altında olmamak kaydıyla açık artırma yöntemiyle diğer paydaşlara satılabilecek. Satışın gerçekleşmemesi halinde söz konusu paylar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili idare tarafından satın alınabilecek.

Riskli yapıların bulunduğu alanlarda ise anlaşmaya uyulması şartıyla hisselerin üçüncü kişilere satışına da imkan tanınacak.

ARSA SATIŞINDA ÖNCELİK KAMUNUN

Riskli binanın yıkılması sonrası arsa haline gelen taşınmazların satışına karar verilmesi durumunda, söz konusu arsa paylarının öncelikle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili kamu kurumlarına teklif edilmesi gerekecek.

Kamu kurumlarının satın alması halinde hak sahipleriyle konut veya işyeri sözleşmesi yapılabilecek.

ZEMİN UYGUN DEĞİLSE...

Düzenleme, zemin riski veya mevzuat engelleri nedeniyle aynı parselde yapılaşmanın mümkün olmadığı durumlar için de yeni uygulama getirdi. Buna göre yapılaşma hakkı, imar hakkı aktarımı yoluyla başka bir parsele taşınabilecek. Bu süreçte maliklerin aynı parselde paylaştırılması ve diğer maliklerin onayı gerekecek.

PARSEL BİRLEŞTİRME

Birden fazla parselin birleştirilmesi için her parseldeki maliklerin hisseleri oranında salt çoğunluk kararı yeterli olacak. Ancak riskli yapıların bulunduğu parsellerle birlikte değerlendirilecek boş parseller için tüm maliklerin oy birliği aranacak.

