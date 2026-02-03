“Nane nane”, “Çikita Muz” ve “Şahdamar” gibi şarkılarla tanınan Ajdar, bu kez bir programa konuk olma süreciyle gündeme geldi. Komedyen Hayrettin, Ajdar’ı sunduğu Kaos Show programına davet etmek istediğini ancak kendisine iletilen talepler karşısında şaşkınlık yaşadığını açıkladı. Ajdar’ın istediği ücret ve talepleri ağızları açık bıraktı.

Adını ilk kez 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla duyuran Ajdar, yarışmanın ardından yaptığı sıra dışı açıklamalar ve ses getiren şarkılarıyla uzun süre magazin dünyasında konuşuldu. Bir dönem şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Ajdar, son yıllarda ise daha az görünür hale geldi.

50 MİLYON EURO VE 300 KORUMA TALEBİ

Komedyen Hayrettin, programına konuk etmek üzere Ajdar ile iletişime geçtiğini belirterek, aldığı cevabın kendisini şaşırttığını ifade etti. Hayrettin, yaptığı açıklamada Ajdar’ın programa katılım için oldukça yüksek taleplerde bulunduğunu söyledi.

Hayrettin’in aktardığına göre Ajdar, programa konuk olmak için 50 milyon Euro ücret talep ederken, bu bedelin peşin olarak hesabına yatırılmasını istedi. Ayrıca Ajdar’ın, programa 300 kişilik bir koruma ekibiyle katılma şartını da ilettiği belirtildi.

“BİZ AJDAR’I İSTİYORUZ”

Konuyla ilgili konuşan Hayrettin, “Anında hesabına istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.

Ajdar, geçmiş yıllarda da talep ettiği yüksek ücretlerle gündeme gelmişti. Şarkıcının daha önce başka bir programın canlı yayına katılmak için 300 bin Euro istediği iddiası da çok konuşulmuştu.

