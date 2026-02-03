Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin-Osmancık Yolu üzerinde inşa edilen Kırkdilim Geçişi’nde sona gelindiğini duyurdu. Kırkdilim Tünellerinin Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacağını ve 3 çift tüp tünelin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bakan, "Yıllık 311,5 milyon lira tasarruf edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Çorum-Laçin-Osmancık Yolu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 KİLOMETRELİK KESİMDE ÇALIŞMALAR TAMAM!

Uraloğlu, Çorum-İskilip Yolu’nun yaklaşık 3’üncü kilometresinden ayrılarak Laçin ilçesine uzanan, Kırkdilim Geçişi’ni de kapsayan 25 kilometrelik kesimde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Projenin tamamının 50,6 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini belirten Uraloğlu, tüm güzergâh boyunca imalatların sürdüğünü ifade etti.

Yıllık 311 milyon tasarruf! 2 bölgeyi bağlayacak 3 çift tünelde sona gelindi

"3 ÇİFT TÜP TÜNELDE SONA GELDİK"

Kırkdilim Tünellerinin Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan hatta daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım sağlamak amacıyla inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, bölgenin coğrafi zorluklarının modern mühendislik çözümleriyle aşıldığını vurguladı. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Stratejik öneme sahip proje kapsamında, güzergahın en zorlu kesimi olan Kırkdilim Geçişi’nde inşa ettiğimiz toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan 3 çift tüp tünelde de sona yaklaştık. Mevcutta 40 virajla geçilen, fiziki ve geometrik standardı düşük yolu; bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı hale getiriyoruz."

"AKARYAKITTAN YILLIK 311,5 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ"

Kırkdilim Tünellerinin hizmete açılmasıyla el edilecek kazanıma ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Kırkdilim Tünelleri ile zamandan 255 milyon lira, akaryakıttan 56,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 311,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon salınımını da 3 bin 420 ton azaltacağız" diye konuştu.

