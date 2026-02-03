Kaydet

Antalya-Burdur kara yolunda 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, aynı firmaya ait bir başka otobüsün yağışlı havada süratle ilerlediği anlar tepki topladı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada geniş yankı bulan görüntülerin ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde hız sınırını aştığı ve yolcu koltuklarında emniyet kemeri tertibatı bulunmadığı tespit edilen otobüs sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

