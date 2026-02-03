Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan, 13 gündür kayıp olarak aranan şizofreni hastası 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'da 22 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ı arama çalışmalarının 13'üncü gününde kahreden haber geldi. 2 çocuk annesi şizofreni hastası olduğu öğrenilen Kılıç'ın cansız bedeni bulundu.

22 OCAK’TA KAYBOLDU

Diyarbakır’da ilçeye bağlı kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nimet Kılıç 22 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmıştı.

Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, köy çevresi ve sulak alanlarda kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

“BURADAYDI AMA GİTTİ DEDİ”

Nimet Kılıç'ın eşi Şeyhmus Kılıç, ilk açıklamasında “Sabah kalktım, yatakta olmadığını gördüm. Her tarafa baktım ama göremedim. Annemlere baktım, babam kalktı ne arıyorsun dedi. Eşim kaybolmuş, burada mı dedim. O da buradaydı ama gitti dedi. Sabaha doğru saat 07.00-07.30 arasıydı. Ondan sonra babam kalktı, oğlum kalktı aradık, daha sonra jandarmaya haber verdik. Tartıştığımız bir durum yoktu. Sabah kalktım göremedim. Babamlara baktım orada da yoktu. Ondan sonra da aramaya başladık’’ ifadelerini kullanmıştı.

ŞİZOFREN HASTASIYDI

Arama çalışmalarının 9’uncu gününde yeniden koşan Şeyhmus Kılıç, eşinden herhangi bir iz olmadığını açıklamıştı:

Nereye gittiğini bilmiyoruz. Şizofren hastasıydı, psikiyatri ilaçları kullanıyordu. Yola çıktı, bir araba alıp başka bir yere mi götürdü, biz de bilmiyoruz. Çocukların da bizim de psikolojimiz bozuldu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Nimet Kılıç’ın sabah 05.10 sıralarında yaya olarak ilerlediği anların kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı. Nimet Kılıç'ın oğlu Faruk Kılıç ise, "Kaybolmadığı gece gördüm. Hiçbir iz yok, her yerde ekipler çalışıyor. Babam 07.30'da kalkmış, görmemiş. Her yeri aradık, ondan sonra jandarmaya haber verdik" demişti.

