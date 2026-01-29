Diyarbakır’da 8 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla kırsal ve sulak alanlarda geniş çaplı arama çalışmaları yapılıyor, henüz bir ses yok.

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocakta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması sürüyor.

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 480 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen çalışmalarda iz takip, kadavra köpekleri, termal kamera ve 11 dron da kullanılıyor.

HENÜZ BİR İZ YOK

Bölgede etkili olan yağış ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle zorlukla yürütülen arama tarama faaliyetine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve komandolarında de destek verdiği çalışmalarda, şu ana kadar Kılıç'a ait bir ize rastlanılmadı.

