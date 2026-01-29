İşsizlik Sigortası Fonu’nun mali yapısı güçlenirken, 2026 yılıyla birlikte işsizlik ödeneği tutarlarında da dikkat çeken bir artış yaşandı. Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte işsizlik maaşının üst sınırı yaklaşık 26 bin TL seviyesine yükseldi. Yeni işsizlik maaşı tutarının belli olmasıyla beraber ''İşsizlik maaşı kimler alabilir, şartlar neler?'' ve ''İşsizlik maaşı ne kadar, kaç ay alınır, nereye yatar?'' gibi soruların cevapları merak ediliyor.

İsteği dışında işsiz kalan çalışanların gelir kaybını telafi etmek amacıyla hayata geçirilen İşsizlik Sigortası Fonu son yıllarda büyüme ivmesi yakaladı. 2024 yılını yaklaşık 359 milyar TL varlıkla kapatan fon 2025 yılında yüzde 75 oranında artış göstererek 628 milyar TL’nin üzerine çıktı. 26 bin TL seviyesine yükselen işsizlik maaşı hakkında bazı detaylar ise merak konusu oldu. Peki, İşsizlik maaşı kimler alabilir, şartlar neler? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç ay alınır, nereye yatar?

İşsizlik maaşında üst sınır 26 bin TL’ye çıktı: Kimler alabilir, şartlar neler?

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalı çalışanlara ödenir. İş akdi işveren tarafından feshedilen ya da haklı nedenle sona eren çalışanlar işsizlik maaşı hakkından yararlanabilir. Kendi isteğiyle istifa edenler nedeniyle işten çıkarılanlar işsizlik maaşı alamaz.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için işten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca kesintisiz çalışmış olmak gerekir. Ayrıca işten ayrılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şarttır.

İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapılması da zorunludur. Verilen süre aşılırsa gecikilen günler toplam hak süresinden düşülür.

2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı tutarları da arttı. İşsizlik maaşı sigortalının son 4 aylık prime esas kazancının yüzde 40’ı üzerinden hesaplanıyor.

En düşük işsizlik maaşı yaklaşık 13 bin 111 TL olurken en yüksek işsizlik maaşı yaklaşık 26 bin 223 TL olarak ödeniyor. Ödemelerden de sadece damga vergisi kesiliyor.



İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşsizlik maaşı başvurusu işten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Başvurular en yakın İŞKUR birimine şahsen gidilerek yapılabildiği gibi e-Devlet, İŞKUR’un resmi internet sitesi ve İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilir.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINABİLİR?

İşsizlik maaşının süresi sigortalının prim gün sayısına göre belirlenir. Son 3 yıl içinde 600 gün prim ödeyenler 6 ay, 900 gün prim ödeyenler 8 ay, 1080 gün prim ödeyenler ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI NEREYE YATIYOR?

İşsizlik maaşı her ayın beşinde hak sahibinin adına yatırılır. Ödemeler başvuru sırasında bildirilen banka IBAN numarasına yapılıyor. IBAN bilgisi bulunmayan ya da hatalı olan kişiler için ödemeler PTT aracılığıyla gerçekleştirilir.



