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113 bin kişinin işsizlik maaşı iptal olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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113 bin kişinin işsizlik maaşı iptal olacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belçika'da federal hükümet, işsizlik ödeneklerinde sınırlama yapacağını duyurdu. Hükümetin kararı nedeniyle 113 bin kişi işsizlik maaşını kaybedecek. 

De Morgen gazetesinde yer alan habere göre, Belçika'da federal hükümet işsizlik yardımlarını en fazla iki yılla sınırlamaya karar verdi. 2026'nın başında yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulama kapsamında 113 bin kişi, faydalanmakta olduğu işsizlik maaşı hakkını kaybedecek.

KORUMA ÖDENEĞİ DE KALDIRILACAK 

Uzun süreli tıbbi sorunları bulunan ancak çalışmaya tamamen uygun olmadığı yönünde raporu olmayan kişilere yönelik koruma ödeneği de kaldırılacak.

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55 YAŞ ÜSTÜNE İSTİSNA 

30 yıldan fazla çalışmış olan 55 yaş üstü kişilere ise istisna uygulanacak. Bu kişiler işsizlik yardımı almayı sürdürecek.

Daha önce Belçika, işsizlik yardımlarının süresini sınırlandırmıyordu. İşsiz kalan kişi, son maaşının yüzde 65'i kadar ücret almaya başlıyordu. Bir üst sınırı da bulunan işsizlik ödeneği, zamanla azalmasına rağmen tamamen kesilmiyordu. Ancak değişiklikle bu durum sona erecek.

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HÜKÜMET YÜKSEK KAMU BORCU NEDENİYLE KEMER SIKIYOR

Yüksek kamu borcu ve bütçe açığı olan Belçika'da yeni hükümet, işsizlik ve hastalık yardımları gibi çeşitli sosyal destekleri azaltmayı planlıyor. Ülkede bu ve benzeri kemer sıkma politikaları son dönemde yoğun biçimde protesto ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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