Memur ve emekli zammı için kritik ipucu! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam

Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammı için mayıs ve haziran enflasyonlarını bekliyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,36 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 6.95 oranında zammı şimdiden garantiledi. Bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs ve haziran ayı enflasyon tahminleri de yer aldı. Böylece memur ve emekli zammı için kritik bir ipucu gelmiş oldu. İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı...

TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bugün açıklandı. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,98'den, yüzde 30,35'a çıktı. 66 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette mayıs ve haziran ayı enflasyon tahminleri de yer aldı. Merkez'in anketine göre, memur ve emeklinin temmuz zammını hesapladık.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklinin zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.

4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

TÜFE ocakta yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta 2.46, nisanda yüzde 3 olarak açıklanmıştı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre; 4 aylık enflasyon yüzde 13,36 oldu.

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

4 aylık enflasyona göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 13,36 oranında, memur ve memur emeklileri ise 6.95 oranında zammı şimdiden garantiledi.

MEMUR VE EMEKLİYİ TEMMUZDA BEKLEYEN ZAM

Merkez Bankası'nın anketinde enflasyonun mayısta yüzde 2.36, haziranda ise yüzde 1.77 gelmesi bekleniyor. 4 aylık enflasyona bu oranların da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 18.09 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuzda yüzde 18.09 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16.98 oranında zam alacak.