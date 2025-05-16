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Bakan "Hayırlı olsun" diye duyurdu! 5.1 milyar liralık ödeme bugün hesaplarda

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan &quot;Hayırlı olsun&quot; diye duyurdu! 5.1 milyar liralık ödeme bugün hesaplarda
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin heyecanla beklediği haberi verdi. Yumaklı, 5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesinin, bugün hesaplara aktarılacağını bildirdi. İşte kalem kalem yapılacak destek ödemeleri...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,  sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Alın teriyle toprağı yoğuran çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirten Yumaklı, "5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

DESTEK MİKTARLARI 

Paylaşımda yer alan bilgilere göre yapılacak destekler şöyle: 

  • Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği 3 milyar 909 milyon 715 bin 445 lira,
  • Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği 43 milyon 434 bin 500 lira,
  • Arıcılık desteği 984 milyon 628 bin 244 lira,
  • Bombus arısı kullanım desteği 15 milyon 851 bin 600 lira,
  • Kırsal kalkınma yatırımları desteği 98 milyon 302 bin 890 lira,
  • Küçük aile işletmesi desteği 4 milyon 426 bin 135 lira,
  • Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği 43 milyon 901 bin 906 lira,
  • Sertifika fidan kullanım desteği 1 milyon 958 bin 837 lira 

PARALAR 18.00'DEN SONRA HESAPLARDA 

Büyükbaş buzağı/malak destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara bugün saat 18.00'den sonra yapılacak. Ödemeler, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 23 Mayıs saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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