Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan şizofreni hastası 45 yaşındaki Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. AFAD, jandarma ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri bölgede yoğun çalışma yürütüyor.

İlçeye bağlı kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (45), 22 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrıldı.

Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, köy çevresi ve sulak alanlarda kadının bulunması için arama çalışması 3'üncü gününde devam ediyor.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve kadavra köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları bölgede sürdüğü öğrenildi.

EŞİNDEN KAYIP NİMET KILIÇ İÇİN İLK İFADE

Konu ile ilgili daha önce açıklamada bulunan eşi Şeyhmus Kılıç, ''Dün saat 01.00’a kadar yanımdaydı. Daha sonra ikimizde uyuduk. Sabah kalktım, yatakta olmadığını gördüm. Her tarafa baktım ama göremedim. Annemlere baktım, babam kalktı ne arıyorsun dedi. Eşim kaybolmuş, burada mı dedim. O da buradaydı ama gitti dedi. Sabaha doğru saat 07.00-07.30 arasıydı. Ondan sonra babam kalktı, oğlum kalktı aradık, daha sonra jandarmaya haber verdik. Tartıştığımız bir durum yoktu. Sabah kalktım göremedim. Babamlara baktım orada da yoktu. Ondan sonra da aramaya başladık’’ dedi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kayıp kadının son görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah 05.10 sıralarında kadraja giren kadının yaya olarak ilerlediği görüntülere yansıdı. Kadın, bir süre sonra gözden kayboldu. İki çocuk annesi Nimet Kılıç'a geçtiğimiz ay şizofreni teşhisi konduğu ve kadının ilaç tedavisi aldığı öğrenildi. Ekiplerin, arama tarama çalışması devam ediyor.

