Direksiyon başında felç geçirdi! Kaldırımdaki 3 yayayı ezdi
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ABD’nin Brooklyn şehrinde 86 yaşındaki bir sürücü, geri manevra yaptığı esnada kaldırımdaki üç kişiye çarptı. Yayalardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı sürücünün direksiyon başındayken felç geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Feci kaza ABD’nin Brooklyn şehrinde yaşandı. Geri manevra yapan 86 yaşındaki bir kadın sürücü, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı.
BİR YAYA HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
FELÇ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR
Öte yandan yaşlı sürücünün direksiyon başındayken felç geçirdiği tahmin edilirken, kadının olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. New York Post’un haberine göre, sürücünün kimliği açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı