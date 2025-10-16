Direksiyon başında felç geçirdi! Kaldırımdaki 3 yayayı ezdi

Feci kaza ABD’nin Brooklyn şehrinde yaşandı. Geri manevra yapan 86 yaşındaki bir kadın sürücü, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı.

BİR YAYA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

İlgili Haber İzleyenler şaşkına döndü: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

FELÇ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Öte yandan yaşlı sürücünün direksiyon başındayken felç geçirdiği tahmin edilirken, kadının olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. New York Post’un haberine göre, sürücünün kimliği açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.