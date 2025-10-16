İzleyenler şaşkına döndü: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Endonezya’da nehir yataklarında altın arayarak geçimini sağlayan bir genç, sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede büyük ilgi topladı. Çoğu zaman basit ekipmanlarla çalışan genç, hem günlük 100 ila 200 dolar kazanıyor hem de sosyal medya içerikleriyle ek gelir elde ediyor.
'NEHİR ALTINCISI' OLARAK ANILIYOR
Basit ekipmanlar kullanarak altın aradığı anları adım adım paylaşan genç, hem günlük 100 ila 200 dolar kazanıyor hem de içerikleriyle ek gelir elde ediyor. Kısa sürede ülkede 'nehir altıncısı' olarak anılmaya başlanan genç fenomenin videoları binlerce kez izlendi.
Sosyal medyada doğallığı ve azmiyle dikkat çeken genç, takipçilerini altın aramanın püf noktalarını da gösteriyor.
