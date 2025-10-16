İzleyenler şaşkına döndü: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Endonezya’da yaşayan bir genç, nehir yataklarında altın aradığı anları sosyal medyada paylaşarak kısa sürede büyük ilgi topladı.

'NEHİR ALTINCISI' OLARAK ANILIYOR

Basit ekipmanlar kullanarak altın aradığı anları adım adım paylaşan genç, hem günlük 100 ila 200 dolar kazanıyor hem de içerikleriyle ek gelir elde ediyor. Kısa sürede ülkede 'nehir altıncısı' olarak anılmaya başlanan genç fenomenin videoları binlerce kez izlendi.

Sosyal medyada doğallığı ve azmiyle dikkat çeken genç, takipçilerini altın aramanın püf noktalarını da gösteriyor.