Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İzleyenler şaşkına döndü: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

İzleyenler şaşkına döndü: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya’da nehir yataklarında altın arayarak geçimini sağlayan bir genç, sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede büyük ilgi topladı. Çoğu zaman basit ekipmanlarla çalışan genç, hem günlük 100 ila 200 dolar kazanıyor hem de sosyal medya içerikleriyle ek gelir elde ediyor.

Endonezya’da yaşayan bir genç, nehir yataklarında altın aradığı anları sosyal medyada paylaşarak kısa sürede büyük ilgi topladı.

İzleyenler şaşkına döndü: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı - 1. Resim

'NEHİR ALTINCISI' OLARAK ANILIYOR

Basit ekipmanlar kullanarak altın aradığı anları adım adım paylaşan genç, hem günlük 100 ila 200 dolar kazanıyor hem de içerikleriyle ek gelir elde ediyor. Kısa sürede ülkede 'nehir altıncısı' olarak anılmaya başlanan genç fenomenin videoları binlerce kez izlendi. 

İzleyenler şaşkına döndü: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı - 2. Resim

Sosyal medyada doğallığı ve azmiyle dikkat çeken genç, takipçilerini altın aramanın püf noktalarını da gösteriyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Doğa alarm veriyor, bilim insanları uyarıyor! Ormanlar artık karbon yayıyor2 aylık eşini boğazını keserek öldürmüştü! Cani kocanın 'tahliye' sevinci kısa sürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk donanmasıyla karşılaşan Hint gemisi panikledi! 'Kuşatıldık'' diyerek çağrıda bulundular - DünyaHint gemisi 'Kuşatıldık' diye çağrı yaptı!Öldü sanılıyordu: Sağ olarak dönen Filistinli esir ailesini sevince boğdu - DünyaÖldü sanılan Filistinli esir ailesini sevince boğdu: O anlar kameradaBangladeş'in eski Başbakanı Hasina’ya idam cezası! 1400 kişinin ölümüne neden olmuştu - DünyaBaşbakan'a idam cezası!Doğa alarm veriyor, bilim insanları uyarıyor! Ormanlar artık karbon yayıyor - DünyaDoğa alarm veriyor, bilim insanları uyarıyor!Titanik enkazına inen 5 kişiye mezar olmuştu! OceanGate denizaltısının kaza sebebi belli oldu - DünyaOceanGate denizaltısının kaza sebebi belli olduGazze’de ateşkes sonrası ilk yardım konvoyları ulaştı! - DünyaGazze’de ateşkes sonrası ilk yardım konvoyları ulaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...