Öldü sanılıyordu: Sağ olarak dönen Filistinli esir ailesini sevince boğdu

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, 45 Filistinlinin cenazesini Filistin Sağlık Bakanlığı’na teslim etti. Hamas’tan yapılan açıklamada, "Şu ana kadar tüm canlı rehineleri ve bulabildiğimiz cenazeleri teslim ettik." ifadelerine yer verildi. Öte yandan öldürüldüğü düşünülen bir Filistinlinin evine döndüğü anlarda ailesinin yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada çok kez paylaşılırken izleyenleri gözyaşına boğdu. 

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’den 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını belirterek, "İsrail güçleri tarafından bugün Kızıl Haç aracılığıyla teslim edilen 45 cenaze ile birlikte teslim alınan cenaze sayısı 90'a ulaştı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, cenazelerin kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceğini açıkladı. 

Öldü sanılıyordu: Sağ olarak dönen Filistinli esir ailesini sevince boğdu - 1. Resim

HAMAS 8 CENAZEYİ İADE ETTİ

Hamas ise anlaşma kapsamında bugüne kadar 8 cenazeyi İsrail’e teslim etti. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını açıkladı.

Öldü sanılıyordu: Sağ olarak dönen Filistinli esir ailesini sevince boğdu - 2. Resim

FİLİSTİNLİ ESİR SAĞ OLARAK DÖNDÜ

Öte yandan, serbest bırakılan Filistinli esirlerden birinin görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu. İsrail’in alıkoyduktan sonra öldürdüğü düşünülen bir Filistinlinin evine geldiği anlarda ailesi şaşkına dönerken, büyük sevinç de yaşadı.
O anlar saniye saniye kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

