Rusya, Ukraynalı Belediye Başkanı Matviyev'i kaçırıp işkenceyle öldürdü

Ukrayna’nın Zaporizhzhia bölgesinde, Rusya’nın işgal ettiği Dniprorudne şehrinin belediye başkanı Yevhen Matviyev, gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna yetkilileri, 15 Ekim’de Matviyev’in esaret altında maruz kaldığı ağır yaralar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

'İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ'

Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Başsavcılığın raporuna göre Matviyev’in vücudunda çok sayıda kırık, akciğerlerinde ağır hasar bulunduğunu belirterek, bunun “sistematik işkencenin açık bir kanıtı” olduğunu söyledi.

“Bu sadece bir insan hakları ihlali değil, kasıtlı bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur,” diyen Lubinets, Rusya’nın Cenevre Sözleşmeleri’ni açıkça ihlal ettiğini iletti.

Rusya, Ukrayna’nın Zaporizhzhia bölgesinde yer alan Dniprorudne şehrinin Belediye Başkanı Yevhen Matviyev’i kaçırdı, aylar süren esaretin ardından işkenceyle öldürdü.

Lubinets, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne çağrıda bulunarak “uluslararası toplumun bu vahşete sessiz kalmaması gerektiğini” söyledi.

1960 doğumlu Yevhen Matviyev, 2006’da ilk kez Dniprorudne belediye başkanı seçilmiş, 2020’de yeniden göreve gelmişti. Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından şehirde kalarak yerel savunmayı koordine etmişti.

Matviyev, 13 Mart 2022’de Rus güçlerince kaçırılmıştı.