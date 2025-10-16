Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya, Ukraynalı Belediye Başkanı Matviyev'i kaçırıp işkenceyle öldürdü

Rusya, Ukraynalı Belediye Başkanı Matviyev'i kaçırıp işkenceyle öldürdü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya, Ukraynalı Belediye Başkanı Matviyev&#039;i kaçırıp işkenceyle öldürdü
Rusya, Ukrayna, İşkence, Savaş, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya, Ukrayna’nın Zaporizhzhia bölgesinde yer alan Dniprorudne şehrinin Belediye Başkanı Yevhen Matviyev’i kaçırdı, aylar süren esaretin ardından işkenceyle öldürdü.

Ukrayna’nın Zaporizhzhia bölgesinde, Rusya’nın işgal ettiği Dniprorudne şehrinin belediye başkanı Yevhen Matviyev, gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna yetkilileri, 15 Ekim’de Matviyev’in esaret altında maruz kaldığı ağır yaralar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

'İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ'

Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Başsavcılığın raporuna göre Matviyev’in vücudunda çok sayıda kırık, akciğerlerinde ağır hasar bulunduğunu belirterek, bunun “sistematik işkencenin açık bir kanıtı” olduğunu söyledi.

“Bu sadece bir insan hakları ihlali değil, kasıtlı bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur,” diyen Lubinets, Rusya’nın Cenevre Sözleşmeleri’ni açıkça ihlal ettiğini iletti.

Rusya, Ukrayna’nın Zaporizhzhia bölgesinde yer alan Dniprorudne şehrinin Belediye Başkanı Yevhen Matviyev’i kaçırdı, aylar süren esaretin ardından işkenceyle öldürdü.
Rusya, Ukrayna’nın Zaporizhzhia bölgesinde yer alan Dniprorudne şehrinin Belediye Başkanı Yevhen Matviyev’i kaçırdı, aylar süren esaretin ardından işkenceyle öldürdü.

Lubinets, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne çağrıda bulunarak “uluslararası toplumun bu vahşete sessiz kalmaması gerektiğini” söyledi.

1960 doğumlu Yevhen Matviyev, 2006’da ilk kez Dniprorudne belediye başkanı seçilmiş, 2020’de yeniden göreve gelmişti. Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından şehirde kalarak yerel savunmayı koordine etmişti.

Matviyev, 13 Mart 2022’de Rus güçlerince kaçırılmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

Türkiye'de satış rekorları kırıyor! İşte fiyatı en ucuz 10 SUV araçSezgin Baran Korkmaz kimdir, olayı ne? Hayatı ve biyografisi gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaPakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı varDeyrizor’da Suriye ordusuna bombalı saldırı! 4 asker hayatını kaybetti - DünyaSuriye ordusuna bombalı saldırı!Mekke'nin kalbine hançer! 12 milyon metrekarelik 'King Salman Gate' projesi duyuruldu - DünyaMekke'nin kalbine hançer!Uykuları kaçtı! Yunan Bakan 'Osmanlı Balkanlar’a geri döndü' dedi - Dünya'Osmanlı Balkanlar'a geri döndü'Endonezya’nın Papua bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem - DünyaÜlke 6,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı!Büyük şehirde yeni bir virüs salgını ortaya çıktı! Avustralya 'kırmızı alarm' dedi - DünyaBüyük şehirde yeni bir virüs salgını ortaya çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...