Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan’ın Swat bölgesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ekipler, yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi bulunduğunu bildirdi.
Karaçi merkezli Geo News'un haberine göre, bugün Swat Otoyolu’nda seyir halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Acil yardım ekipleri, kazada çoğu çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Ekipler, sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.
