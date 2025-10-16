Uykuları kaçtı! Yunan Bakan 'Osmanlı Balkanlar’a geri döndü' dedi

Baykar’ın geliştirdiği SkyDagger kamikaze İHA’larının teslimatı sürerken, bölgede dengeler hızla değişiyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’in tepkilerinin ardından bu kez sahneye Yunanistan çıktı. Atina yönetimi, Türkiye’nin Balkanlar’daki artan askeri ve diplomatik etkisinden açıkça rahatsız.

To Manifesto gazetesine görüş veren Yunanistan’ın eski İçişleri Bakanı ve eski milletvekili Yannis Michelakis, Türkiye’nin Kosova’ya Bayraktar İHA ve SkyDagger füzesi sevkiyatı sonrası Balkanlarda artan etkisinden endişesini dile getirdi.

Bakan, Yunan basınına yaptığı açıklamalarda, “Dikkat! Türkiye Balkanlara geri döndü” ifadelerini kullandı.

“ANKARA, BÖLGENİN GÜVENLİK GARANTÖRÜ ROLÜNE SOYUNDU”

Michelakis, Türkiye’nin Kosova, Arnavutluk ve Bosna-Hersek gibi ülkelerde güvenlik işbirliğini artırarak “bölgenin garantör gücü olma hedefi” izlediğini söyledi.

“Ankara; Kosova, Arnavutluk ve Bosna gibi dost hükümetler için bir güvenlik garantörü rolü oynamaya çalışıyor. Aynı zamanda Belgrad ile de özel ilişkilerini sürdürüyor,” diyen Michelakis, Türkiye’nin Balkanlar’da “çok yönlü bir diplomasi” izlediğini kaydetti.

“ERDOĞAN'IN DİPLOMASİSİ: İSRAİL HARİÇ HERKESLE İŞBİRLİĞİ'

Yunanlı Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu’daki dış politika modelini Balkanlara taşıdığını ileri sürdü:

“Bu, Erdoğan’ın Orta Doğu’da da uyguladığı diplomasinin aynısı; yani İsrail hariç herkesle işbirliği, ama nihayetinde tek bir tarafın, yani Türkiye’nin çıkarları için işbirliği.”

'YUMUŞAK GÜÇ BAŞARISI'

Michelakis, Türkiye’nin askeri gücünün yanı sıra “yumuşak güç araçlarını da ustaca kullandığını” söyledi.

“Diyanet, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, YTB ve Maarif Vakfı gibi kuruluşlar üzerinden Balkan gençliğiyle doğrudan iletişim kuruluyor,” dedi.

“Türkiye böylece hibrit bir etki alanı oluşturuyor; hem İHA’larla dengeleri değiştiriyor hem de kültürel ve dini kurumlarla kalıcı bir etkiye neden oluyor.”

“AB VE NATO SESSİZ, ANKARA SAHADA”

Michelakis, Avrupa Birliği ve NATO’nun bu süreçte sessiz kaldığını belirterek eleştirilerini yöneltti:

“Ve tüm bunlar olurken AB ile NATO sessiz kalıyor, Ankara’nın bölgede sahte bir istikrar gücü olmasına izin veriyorlar.”

“TÜRKİYE KALICI OLMAK İÇİN DÖNDÜ'

Eski bakan, Kosova’ya yapılan Bayraktar ve SkyDagger sevkiyatını, Türkiye’nin bölgedeki kalıcı varlığının bir göstergesi olarak değerlendirdi: