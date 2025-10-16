Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Londra'da markette dehşet anları! Kadın müşteriye kırbaçla saldırdı

Londra'da markette dehşet anları! Kadın müşteriye kırbaçla saldırdı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Londra'daki bir markette kasa sırasında bekleyen bir kadın, market çalışanının 'Çantanızı boşaltın!' diye bağırmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kadının daha önce hırsızlık yaptığını iddia eden görevli, elindeki kırbaç benzeri bir cisimle kadına saldırdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken binlerce yorum da aldı.

Dehşete düşüren görüntüler Londra’daki bir marketten geldi. Kasa sırasında bekleyen bir kadına, 'Çantanızı boşaltın!' diye bağıran market çalışanı, hızını alamayarak kadına kırbaç benzeri bir şeyle vurmaya başladı. 

Londra'da markette dehşet anları! Kadın müşteriye kırbaçla saldırdı - 1. Resim

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTILAR

Neye uğradığı şaşıran müşteri ise olayın bir saldırı olduğunu belirterek polisi arayacağını söyledi. Kısa sürede market adeta savaş alanına dönerken, güvenlik görevlileri ve diğer müşteriler kavgayı ayırmaya çalıştı.

Londra'da markette dehşet anları! Kadın müşteriye kırbaçla saldırdı - 2. Resim

'DAHA ÖNCE HIRSIZLIK YAPTI' İDDİASI

Market çalışanı, kadını daha önce hırsızlık yaparken gördüğünü öne sürdü. Kadın müşteri ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kavga anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce yorum aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

