Tavuk eti doğru pişirilmezse ölümcül olabiliyor! İşte uzmandan kritik uyarılar

Tavuk eti, uygun şekilde pişirilip saklanmadığı durumda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Volkan Demir, tavuk kaynaklı zehirlenmelerin çoğunun mikroorganizmalardan, özellikle de Salmonella bakterisinden kaynaklandığını vurguladı.

EN BÜYÜK TEHLİKE 'ODA SICAKLIĞINDA BEKLETME'

Dr. Demir, özellikle pişirildikten sonra uzun süre oda sıcaklığında bırakılan tavuk yemeklerinin en yüksek riski oluşturduğunu belirterek, "Türkiye’de hızlı büyütme uygulamaları, soğuk zincirin sık sık bozulması, uygun saklama koşullarının ihmal edilmesi ve merdiven altı üretim, özellikle yaz aylarında toplu tüketimlerde (düğün, cenaze, piknik gibi) zehirlenme vakalarını artırıyor" dedi.

HAFİF BELİRTİLER HAYATİ TEHLİKEYE DÖNÜŞEBİLİR

Tavuk eti tükettikten 2 ila 24 saat içerisinde bulantı, kusma, karın ağrısı, sulu veya kanlı ishal görülebileceğini belirten Dr. Demir, ağır olgularda yüksek ateş, sıvı kaybı, böbrek yetmezliği, sepsis ve çoklu organ yetmezliği gelişebileceğine dikkat çekti.

GÜVENLİ TÜKETİM UYARILARI

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Demir güvenli tüketim için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

Tavuk eti en az 75 derece iç ısıya ulaşacak şekilde iyice pişirilmeli.

Çiğ tavukla temas eden bıçak, kesme tahtası ve eller mutlaka sabunlu su ile yıkanmalı.

Tavuk eti buzdolabında +4 derece altında, derin dondurucuda ise -18 derecede saklanmalı.

Market alışverişinde son kullanma tarihi mutlaka kontrol edilmeli.

Pişirilmiş tavuk, özellikle yaz aylarında, oda sıcaklığında en fazla 2 saat bekletilmeli; 4 saatten sonra kesinlikle tüketilmemeli.

Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı günlerde bu süre 2 saatin altına inebilir.

TEKRAR SERVİS EDİLECEK TAVUKLAR İÇİN UYARI

Toplu yemeklerde pişirilen tavukların en geç 2 saat içinde buzdolabına kaldırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Demir, "Yeniden servis edilecek tavuklar en az 75 dereceye kadar ısıtılmalı. Aksi durumda bakteri üremesi hızla artar ve zehirlenme riski ciddi şekilde yükselir" diye uyardı.