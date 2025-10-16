İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım başladı

İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak soruları izleyenlerin gündeminde yerini aldı. KanalD’nin sevilen yapımı İnci Taneleri’nin 3. sezon yeni bölümleri için tarih belli oldu!

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri sezon finalinin ardından ekranlara ara verdi. Dizinin yeni sezon çekimleri henüz başlamadığı için bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. İzleyiciler uzun bir süredir ekranlarda yer almayan yapımın yeni sezon tarihini merakla bekliyor.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni sezon çekimlerinin Ocak 2026’da başlaması planlanıyor. Yapım şirketi BKM tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin üçüncü sezonu Şubat 2026’da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İNCİ TANELERİ BİTTİ Mİ?

İnci Taneleri dizisi final yapmadı. 15 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle sezon finali yapan dizi, sadece ara verdi. Yapım ekibinden yapılan açıklmada dizinin üçüncü sezonda hikayesine devam edeceği belirtildi.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri’nin yeni sezonunun Şubat 2026’da yayınlanması planlanıyor. Çekimlerin Ocak ayında başlamasıyla birlikte dizi, yeni bölümleriyle ekranlara dönecek. Yılmaz Erdoğan yeni sezonda hem kadroda hem de hikayede önemli sürprizler olacağını açıkladı.