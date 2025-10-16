Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım başladı

İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izlenme rekorları kıran İnci Taneleri dizisi, yeniden gündemde. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak soruları izleyenlerin gündeminde yerini aldı. KanalD’nin sevilen yapımı İnci Taneleri’nin 3. sezon yeni bölümleri için tarih belli oldu!

İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım başladı - 1. Resim

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri sezon finalinin ardından ekranlara ara verdi. Dizinin yeni sezon çekimleri henüz başlamadığı için bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. İzleyiciler uzun bir süredir ekranlarda yer almayan yapımın yeni sezon tarihini merakla bekliyor.

İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım başladı - 2. Resim

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni sezon çekimlerinin Ocak 2026’da başlaması planlanıyor. Yapım şirketi BKM tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin üçüncü sezonu Şubat 2026’da Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım başladı - 3. Resim

İNCİ TANELERİ BİTTİ Mİ?

İnci Taneleri dizisi final yapmadı. 15 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle sezon finali yapan dizi, sadece ara verdi. Yapım ekibinden yapılan açıklmada dizinin üçüncü sezonda hikayesine devam edeceği belirtildi.

İnci Taneleri bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım başladı - 4. Resim

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri’nin yeni sezonunun Şubat 2026’da yayınlanması planlanıyor. Çekimlerin Ocak ayında başlamasıyla birlikte dizi, yeni bölümleriyle ekranlara dönecek. Yılmaz Erdoğan yeni sezonda hem kadroda hem de hikayede önemli sürprizler olacağını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Verimli Amik Ovası'nda hasat başladı! Sofraların vazgeçilmezi, bahçede kilosu 55 lira...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5G ihalesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye 5G'ye hazırlanıyor - Haberler5G ihalesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye 5G'ye hazırlanıyorBugün hangi maçlar var? 16 Ekim günün maç programı! - HaberlerBugün hangi maçlar var? 16 Ekim günün maç programı!Samsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?16 Ekim eğitime ara verilip verilmediği gündemde - HaberlerSamsun'da okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?16 Ekim eğitime ara verilip verilmediği gündemde16 Ekim okullar tatil mi? Valilik açıklaması bekleniyor! - Haberler16 Ekim okullar tatil mi? Valilik açıklaması bekleniyor!Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 Ekim yeni sigara fiyatları - HaberlerSigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 Ekim yeni sigara fiyatlarıBugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu - HaberlerBugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...