Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu

Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün yağmur var mı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak edilirken soğuk havaların etkisi giderek artmış durumda. Türkiye genelinde sonbahar etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olurken, Güney illerinde güneşli hava hakimiyetini sürdürecek.

Bugün yağmur var mı, yağmur yağacak mı merak ediliyor. İstanbul ve çevresinde hafta sonuna doğru yağış beklenirken, Ankara’da hafta sonuna kadar sakin bir hava tahmin ediliyor. Ege’nin incisi İzmir’de ise Cuma günü itibarıyla gökyüzü yeniden bulutlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya için 16-20 Ekim 2025 haftalık hava durumu tahminleri...

Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu - 1. Resim

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul’da gün boyunca aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Ankara’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken İzmir ve Antalya’da ise güneşli ve açık bir gün yaşanacak. Bursa’da da bugün bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu - 2. Resim

İSTANBUL HAVA DURUMU

16 Ekim Perşembe: Sağanak Yağmur  17/13°C

17 Ekim Cuma: Parçalı Bulutlu  21/13°C

18 Ekim Cumartesi: Yağmurlu  20/14°C

19 Ekim Pazar: Sağanak Yağmur  17/15°C

20 Ekim Pazartesi: Sağanak Yağmur  17/10°C

Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu - 3. Resim

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün: Parçalı Bulutlu  18/6°C

Yarın: Az Bulutlu  19/7°C

Cuma: Az Bulutlu  21/9°C

Cumartesi: Parçalı Bulutlu  19/11°C

Pazar: Sağanak Yağmur  15/9°C

Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu - 4. Resim

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün: Güneşli  24/13°C

Yarın: Az Bulutlu  25/13°C

Cuma: Yağmurlu  24/14°C

Cumartesi: Parçalı Bulutlu  24/15°C

Pazar: Sağanak Yağmur  19/15°C

Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu - 5. Resim

BURSA HAVA DURUMU

Bugün: Bulutlu  18/10°C

Yarın: Parçalı Bulutlu  21/10°C

Cuma: Parçalı Bulutlu  24/12°C

Cumartesi: Sağanak Yağmur  18/13°C

Pazar: Sağanak Yağmur  18/9°C

Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu - 6. Resim

ANTALYA HAVA DURUMU

Bugün: Güneşli  27/17°C

Yarın: Güneşli  27/17°C

Cuma: Az Bulutlu  27/18°C

Cumartesi: Parçalı Bulutlu  28/18°C

Pazar: Parçalı Bulutlu  28/20°C

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerli turiste yüzde 40 indirim! Turizmciden erken rezervasyon çağrısı
