Bugün yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya haftalık hava durumu

Bugün yağmur var mı, yağmur yağacak mı merak ediliyor. İstanbul ve çevresinde hafta sonuna doğru yağış beklenirken, Ankara’da hafta sonuna kadar sakin bir hava tahmin ediliyor. Ege’nin incisi İzmir’de ise Cuma günü itibarıyla gökyüzü yeniden bulutlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya için 16-20 Ekim 2025 haftalık hava durumu tahminleri...

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul’da gün boyunca aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Ankara’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken İzmir ve Antalya’da ise güneşli ve açık bir gün yaşanacak. Bursa’da da bugün bulutlu hava etkisini sürdürecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

16 Ekim Perşembe: Sağanak Yağmur 17/13°C

17 Ekim Cuma: Parçalı Bulutlu 21/13°C

18 Ekim Cumartesi: Yağmurlu 20/14°C

19 Ekim Pazar: Sağanak Yağmur 17/15°C

20 Ekim Pazartesi: Sağanak Yağmur 17/10°C

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün: Parçalı Bulutlu 18/6°C

Yarın: Az Bulutlu 19/7°C

Cuma: Az Bulutlu 21/9°C

Cumartesi: Parçalı Bulutlu 19/11°C

Pazar: Sağanak Yağmur 15/9°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün: Güneşli 24/13°C

Yarın: Az Bulutlu 25/13°C

Cuma: Yağmurlu 24/14°C

Cumartesi: Parçalı Bulutlu 24/15°C

Pazar: Sağanak Yağmur 19/15°C

BURSA HAVA DURUMU

Bugün: Bulutlu 18/10°C

Yarın: Parçalı Bulutlu 21/10°C

Cuma: Parçalı Bulutlu 24/12°C

Cumartesi: Sağanak Yağmur 18/13°C

Pazar: Sağanak Yağmur 18/9°C

ANTALYA HAVA DURUMU

Bugün: Güneşli 27/17°C

Yarın: Güneşli 27/17°C

Cuma: Az Bulutlu 27/18°C

Cumartesi: Parçalı Bulutlu 28/18°C

Pazar: Parçalı Bulutlu 28/20°C