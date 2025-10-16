Hem istismar, hem cinayet! Gerçek 40 yıl sonra smoothie içince ortaya çıktı

New York eyaletinde, 1984 yılında korkunç bir cinayet işlendi. 16 yaşındayken önce tecavüze uğrayıp sonra boğularak öldürülen Theresa Fusco’nun katili o günden bugüne arandı. Hatta arada suçsuz olduğu halde 3 kişi 17 sene hapis yattı. Gerçek ise 40 yıl sonra belli oldu, katil 63 yaşındaki Richard Bilodeau çıktı. Olayın çözülmesi ise oldukça ilginç oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Nassau Bölge Savcısı Anne Donnelly, “Theresa Fusco’nun hayatı 40 yıl önce vahşice çalındı. Ailesi, yıllardır kim tarafından öldürüldüğü sorusunun acısıyla yaşadı,” dedi. Donnelly, bu sonucun “adli bilimdeki olağanüstü gelişmeler ve soğuk dosya ekibinin yılmaz çabaları” sayesinde elde edildiğini belirtti.

3 KİŞİ BOŞU BOŞUNA 17 SENE HAPİS YATTI!

NBC News'te yer alan habere göre; Olayla ilgili olarak John Restivo, Dennis Halstead ve John Kogut isimli üç erkek, 1986’da cinayet ve tecavüz suçlarından mahkûm edilmişti. Ancak 2003 yılında DNA testleri, cesetten alınan örneklerin sanıklara ait olmadığını gösterince mahkûmiyetler bozulmuştu. Kogut ikinci yargılamada beraat etmiş, Restivo ve Halstead hakkındaki suçlamalar tamamen düşürülmüştü.

ASIL KATİL 40 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yeni DNA incelemesi, olay yerinden alınan örneklerin Bilodeau’nun genetik profiliyle birebir uyuştuğunu ortaya koydu. Bilodeau’nun, o dönem cinayet yerinin yalnızca 1,5 kilometre uzağında, Lynbrook kasabasında büyükleriyle yaşadığı belirlendi.

SMOOTHİE İÇTİ YAKAYI ELE VERDİ!

Savcılığa göre, Bilodeau uzun süredir federal ve yerel ekipler tarafından gizlice izleniyordu. Şüpheli geçen yıl Suffolk County’de bir kafede smoothie içerken kullandığı bardak ve pipet atıklarından DNA örneği alındı. Bu örnek, 1984’te Fusco’nun bedeninden alınan DNA ile eşleşti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bilodeau, “tecavüz sırasında işlenen ikinci derece cinayet” de dahil olmak üzere iki ayrı cinayet suçlamasından hâkim karşısına çıkarıldı ve suçsuz olduğunu iddia etti. Avukatı Daniel Russo, “Bu dava, masumiyet karinesinin önemini en iyi örnekleyen vakalardan biridir” dedi.

CİNAYETİN DETAYLARI KAN DONDURDU

Theresa Fusco, 10 Kasım 1984 gecesi çalıştığı paten pistinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, cesedi yaklaşık bir ay sonra ormanlık alanda bulunmuştu. Genç kızın tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

"ADALET YERİNİ BULUR"

Savcı Donnelly, “Adalet, bazen gecikir ama sonunda yerini bulur,” diyerek Fusco ailesinin 40 yıllık bekleyişine son veren gelişmeyi duyurdu.