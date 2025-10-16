Yerli turiste yüzde 40 indirim! Turizmciden erken rezervasyon çağrısı

Tatilini erkenden organize eden ve rezervasyonunu yaptıran yerli turistin daima kazançlı çıktığını dile getiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu “İç pazarda erken rezervasyon kampanyaları kasımdan itibaren başlayacak. Satışlar kademeli olarak yüzde 40, yüzde 35, yüzde 30 şeklinde, tarih ilerledikçe oranlar aşağıya inecek” dedi.

Sektör olarak iç pazarı her zaman önemsediklerini ve ‘can suyu’ olarak gördüklerini söyleyen Saatçioğlu “Yurt dışına maksimum yüzde 15-25 civarında bir indirim uygulanıyor ama iç pazarda yüzde 30-40 civarında erken rezervasyon indirimlerinden misafirlerimiz faydalanabiliyor” diye konuştu.