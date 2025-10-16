Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerli turiste yüzde 40 indirim! Turizmciden erken rezervasyon çağrısı

Yerli turiste yüzde 40 indirim! Turizmciden erken rezervasyon çağrısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerli turiste yüzde 40 indirim! Turizmciden erken rezervasyon çağrısı
Ekonomi Haberleri

Bu yıl iç pazarda beklenenin üzerinde misafir ağırlayan turizmciler, gelecek sezon için yerli turiste erken rezervasyon imkânlarından faydalanma çağrısında bulundu.

Tatilini erkenden organize eden ve rezervasyonunu yaptıran yerli turistin daima kazançlı çıktığını dile getiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu “İç pazarda erken rezervasyon kampanyaları kasımdan itibaren başlayacak. Satışlar kademeli olarak yüzde 40, yüzde 35, yüzde 30 şeklinde, tarih ilerledikçe oranlar aşağıya inecek” dedi.

Sektör olarak iç pazarı her zaman önemsediklerini ve ‘can suyu’ olarak gördüklerini söyleyen Saatçioğlu “Yurt dışına maksimum yüzde 15-25 civarında bir indirim uygulanıyor ama iç pazarda yüzde 30-40 civarında erken rezervasyon indirimlerinden misafirlerimiz faydalanabiliyor” diye konuştu.

