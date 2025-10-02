Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alman çift Antalya'dan kopamıyor! 28 senedir aynı otel, aynı oda, aynı masada tatil

Alman çift Antalya’dan kopamıyor! 28 senedir aynı otel, aynı oda, aynı masada tatil

Almanya’dan Antalya’ya 1997’den bu yana her yıl gelen Brigitte ve Wolfgang Krüger çifti, 28 yıldır aynı otelde aynı odada konaklıyor. Otel personeli, yürümekte zorluk çeken çifte özel ilgi gösteriyor ve yemeklerini masalarına servis ediyor.

Almanya’da oturan Brigitte (80) ve Wolfgang Krüger (85) çifti, 1997’den bu yana her yıl tatil için Antalya’ya geliyor.

Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi’ndeki otelde kalan Krüger çifti, 28 yıldır aynı tesiste, aynı odada konaklıyor. Otel yönetimi de çifte özel ilgi gösteriyor. Yürümekte zorluk çeken çift, otel araçlarıyla odalarından alınıp restorana getiriliyor ve açık büfeden seçtikleri yemekler garsonlar tarafından masalarına taşınıyor.

Kenti çok sevdiklerini belirten Brigitte Krüger “45. defa Antalya’dayız. Yılda iki defa geliyoruz. Sağlığımız yerinde olursa gelecek yıl da burada olmak istiyoruz. Bütün personelle neredeyse aile gibi olduk” dedi.

Otelin operasyon müdürü Ömer Karahanlı da “Senelerdir aynı odayı onlar için hazırlıyoruz. Yıllardır sabah akşam aynı masada oturuyorlar.” diye konuştu.

