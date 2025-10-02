Alman çift Antalya’dan kopamıyor! 28 senedir aynı otel, aynı oda, aynı masada tatil

Almanya’da oturan Brigitte (80) ve Wolfgang Krüger (85) çifti, 1997’den bu yana her yıl tatil için Antalya’ya geliyor.

Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi’ndeki otelde kalan Krüger çifti, 28 yıldır aynı tesiste, aynı odada konaklıyor. Otel yönetimi de çifte özel ilgi gösteriyor. Yürümekte zorluk çeken çift, otel araçlarıyla odalarından alınıp restorana getiriliyor ve açık büfeden seçtikleri yemekler garsonlar tarafından masalarına taşınıyor.

Kenti çok sevdiklerini belirten Brigitte Krüger “45. defa Antalya’dayız. Yılda iki defa geliyoruz. Sağlığımız yerinde olursa gelecek yıl da burada olmak istiyoruz. Bütün personelle neredeyse aile gibi olduk” dedi.

Otelin operasyon müdürü Ömer Karahanlı da “Senelerdir aynı odayı onlar için hazırlıyoruz. Yıllardır sabah akşam aynı masada oturuyorlar.” diye konuştu.