Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Polonya'da şaşırtan teşvik: Otelinde doğacak her bebek için para verecek

Polonya'da şaşırtan teşvik: Otelinde doğacak her bebek için para verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polonya&#039;da şaşırtan teşvik: Otelinde doğacak her bebek için para verecek
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Polonyalı iş adamı Wladyslaw Grochowski, doğum oranlarını teşvik etmek amacıyla otel müşterilerine ve çalışanlarına dikkat çeken destekler sundu. Grochowski, hamile kalan otel misafirlerine doğum günü kutlamaları için ücretsiz salon hizmeti verirken, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 10 bin zloti (yaklaşık 115 bin TL) ödül vaat etti.

Polonyalı iş adamı Wladyslaw Grochowski, ülkesindeki düşük doğum oranını artırmak amacıyla 5 yıl süreli bir kampanya başlattı. 

Bünyesinde 23 otel ile inşaat şirketlerini barındıran Arche Group'un sahibi Wladyslaw Grochowski, otellerinde konaklarken hamile kalan konuklarına otellerinde vaftiz töreni ve doğum günü kutlamaları için ücretsiz salon temin edeceklerini duyurdu. "Arche Nesli" adı verdikleri program kapsamında bebek çeyiz seti ve bebek arabaları da vereceklerini belirten Grochowski, programdan yararlanabilmek için ebeveynlerin kendilerine bağlı otellerden herhangi birinde kaldıklarını kanıtlamaları ve bebeğin otelde kaldıkları tarihten sonraki 300 gün içinde dünyaya gelmesi gerektiğini söyledi.

ÇOCUK SAHİBİ OLANA 115 BİN TL ÖDÜL

Polonyalı iş adamı, şirket çalışanları ile kendilerinden ev satın alacak müşteriler içinse kesenin ağzını açtı. Grochowski, önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüm şirket çalışanları ile oturmak amacıyla Arche Group'un yaptığı evlerden satın alacak müşterilere doğacak her çocuk için bir kereye mahsus 10 bin zloti (yaklaşık 115 bin Türk lirası) ödeyeceklerini bildirdi. Sosyal medya hesabından iş dünyasını ülkesindeki olumsuz demografik eğilimi durdurmayı amaçlayan programlarla toplumsal sorunlara daha güçlü şekilde dahil olmaya çağıran Grochowski, ayrıca her doğacak çocuk için Zamek Janow Podlaski, Palac i Folwark Lochow'da dikilecek ağaçlardan oluşacak parklar kuracaklarını söyledi.

Polonya'da şaşırtan teşvik: Otelinde doğacak her bebek için para verecek - 1. Resim

NÜFUS AZALIYOR

Polonya İstatistik Kurumu GUS, Aralık 2024 sonu itibarıyla ülke nüfusunun bir önceki yıla göre 157 bin azalarak 37.49 milyon olduğunu açıkladı. Aynı dönemde gerçekleşen doğum sayısı ise 252 bin ile İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye indi. Doğum sayısı 2023'te yaklaşık 272 bin, 2022'de ise yaklaşık 306 bin olarak açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Osimhen'in son durumu: Alanyaspor maçında oynayacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İspanya Kralı ve Ukrayna lideri BM kürsüsünde! Dünyaya seslendiler - Dünyaİspanya ve Ukrayna liderleri BM kürsüsünde!Dallas'ta kamu binasında silahlı saldırı! Birçok kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti - DünyaABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varİspanya'dan 3,6 milyar euroluk paket! 45 adet Hürjet satın alacaklar - Dünyaİspanya, 45 adet Hürjet satın alacakCharlie Kirk ve Hristiyan milliyetçiliği: Suikast sonrası Amerikan sağının yönü ne olacak? - DünyaCharlie Kirk suikastı: ABD siyaseti nasıl şekillenecek?Yürüyen merdiven bozulunca Trump sinirlenmişti! BM, suçu ABD heyetine attı - DünyaTrump kızdı; BM suçu ABD heyetine attıTikTok'un 'yaş güvenliği' sınıfta kaldı! Çocuk verileri tehlikede - DünyaTikTok'un 'yaş güvenliği' sınıfta kaldı! Çocuk verileri tehlikede
Sonraki Haber Yükleniyor...