Zuhal Topal Gürbüz kimdir? Yemekteyiz dış ses merak ediliyor

TV8’in sevilen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, mutfak rekabetinin yanı sıra dış sesiyle de dikkat çekiyor. “Gürbüz” lakaplı ses, izleyicilerin ve yarışmacıların dilinden düşmüyor.

ZUHAL TOPAL GÜRBÜZ KİM?

Yemekteyiz programında “Gürbüz” olarak tanınan dış ses, izleyicilerin yarışmadaki olaylara farklı bir açıdan bakmasını sağlıyor. Her bölümde hem yarışmacılara sorular yönelten hem de yorumlarıyla esprili bir hava katan Gürbüz, programın olmazsa olmaz unsurlarından biri haline geldi.

Gürbüz karakterinin arkasında Türk seslendirme dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Aydoğan Temel bulunuyor. Hem sesi hem de karakteriyle yarışmanın temposuna katkı sağlayan Temel, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

YEMEKTEYİZ DIŞ SES AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan sanatçı, 1983 yılından bu yana dizi, sinema, belgesel ve reklam seslendirmelerinde yer alıyor. Türk televizyon tarihinin en tanınan seslerinden biri olan Temel, karakteristik tonu ve enerjik anlatımıyla birçok yapımda yer aldı.

Kariyeri boyunca William H. Macy, Gary Oldman, John Malkovich ve Kevin Spacey gibi dünya çapında tanınan oyunculara Türkçe ses vermiştir. Ayrıca Pazar Keyfi ve Uçankuş gibi magazin programlarının dış sesi olarak da bilinen Temel, yıllar içinde kendine özgü tarzıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Günümüzde Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında “Mikser” ya da “Gürbüz” olarak tanınan sesiyle ekranlarda yer almaktadır.