Tezgahlar doldu taştı, fiyatı dikkat çekti! 500 TL'ye alıcı buluyor

Tezgahlar doldu taştı, fiyatı dikkat çekti! 500 TL'ye alıcı buluyor

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlardan toplanan kanlıca mantarı, bu yıl hem bolluğuyla hem de 500 TL’ye varan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kanlıca ve ebişke mantarları, son günlerde semt pazarlarında yerini almaya başladı. Bu yıl özellikle kanlıca mantarında bolluk yaşanırken, kilogram fiyatı 300 ila 500 TL arasında değişiyor.

Tezgahlar doldu taştı, fiyatı dikkat çekti! 500 TL'ye alıcı buluyor - 1. Resim

VATANDAŞIN İLGİSİ BÜYÜK

Soğuk ve yağışlı iklimi seven, kendine özgü aromasıyla sofralarda sıkça tercih edilen kanlıca mantarı, Safranbolu’nun Kıranköy Mahallesi’ndeki eski Perşembe Pazarı’nda vatandaşların ilgisini çekiyor.

Rengi, kokusu ve lezzetiyle öne çıkan mantar, tezgâhlarda kısa sürede tükeniyor.

Tezgahlar doldu taştı, fiyatı dikkat çekti! 500 TL'ye alıcı buluyor - 2. Resim

SEZON İKİ AY DAHA DEVAM EDECEK

Bilimsel adı Lactarius salmonicolorolan kanlıca mantarının en makbul türünün 'köknar kanlıcası' olduğunu belirten satıcı Niyazi Uludağ, fiyatların mantarın çeşidine ve kalitesine göre değiştiğini ifade etti.

Bir diğer satıcı Mustafa Çam ise bölgedeki kanlıca mantarı sezonunun yaklaşık iki ay daha devam edeceğini söyledi.

Tezgahlar doldu taştı, fiyatı dikkat çekti! 500 TL'ye alıcı buluyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 16 Ekim İstanbul hava durumu
