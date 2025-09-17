Karabük'te yerleşim yeri yakınında yangın paniği! İtfaiye ve mahalleli seferber oldu
Karabük'te yerleşim yerine yakın alanda çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Karabük Cumhuriyet Mahallesi 46. Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek evlere doğru ilerledi.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
