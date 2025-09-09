Karabük'te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Eskipazar yönüne seyir halinde olan Mehmet K.(70) idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan yolun karşısına geçmeye çalışan Levent H. (37) idaresindeki otomobille çarpıştı.

FECİ KAZADA ÇOK SAYIDA YARALI

Kazada sürücülerle birlikte Ada H.(2), Demirhan H.(10), Leyla H.(33) ve Meryem D.(42) yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri Levent H.’nin ehliyetinin olmadığını tespit etti.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.