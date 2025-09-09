Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karabük'te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Karabük'te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karabük-Eskipazar kara yolunda meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden birinin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Eskipazar yönüne seyir halinde olan Mehmet K.(70) idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan yolun karşısına geçmeye çalışan Levent H. (37) idaresindeki otomobille çarpıştı. 

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. - 1. Resim

FECİ KAZADA ÇOK SAYIDA YARALI

Kazada sürücülerle birlikte Ada H.(2), Demirhan H.(10), Leyla H.(33) ve Meryem D.(42) yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri Levent H.’nin ehliyetinin olmadığını tespit etti.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

