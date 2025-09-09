Eşine yaptığı sürpriz işinden etti! "Hanımcılık kazandı ama..."

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Sadık Şaşmaz'ın (29) hamile eşi Melek Şaşmaz (25), geçtiğimiz ay memleketi Batman'a gitti. Yaklaşık bir ay Batman'da kalan Melek Şaşmaz, 31 Ağustos Pazar günü Adana'ya döndü. Eşini otogarda karşılamaya giden Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlar ile süsleyip üzerine de 'Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin' yazdı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen genç kadın, eşine sarılıp teşekkür etti.

Bu anları sosyal medyada paylaşan Şaşmaz beğeni yağmuruna tutuldu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sadık Şaşmaz, 1 Eylül Pazartesi günü ise rahatsızlığı nedeniyle 2 günlük rapor alarak şefine gönderdi. Sürpriz organizasyondan 2 gün sonra Şaşmaz'ın eşine jesti ise "Adana'dan renkli görüntüler: Otomobilini balon ve yazılarla süsledi, eşini karşıladı" şeklinde haberleştirildi.

İŞTEN ÇIKARILDI

Haberi gören firma ise Sadık Şaşmaz'ın bu organizasyonu raporlu olduğu gün yaptığını ileri sürerek bir tutanak hazırladı. Tutanağa savunma yapan Şaşmaz, bu organizasyonu 31 Ağustos sabaha karşı yaptığını kanıtladı. Bunun üzerine firma, bir gün sonra yeniden bir tutanak düzenleyip 'performans düşüklüğü' diyerek Şaşmaz'ın sözleşmesini feshetti.

Yaşadığı talihsizliği anlatan Şaşmaz şunları söyledi:

"HANIMCILIK KAZANDI, BEN İŞSİZ KALDIM" "Ben eşimi mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptım. Milyonlarca insana ulaştım ve çok güzel tepkiler aldım. Ancak çalıştığım firma, benim raporlu olduğum gün böyle bir organizasyon yaptığımı öne sürdü. Ben onlara raporlu olduğum gün böyle bir şey yapmadığımı kanıtladım ama sonrasında beni performans düşüklüğü diyerek işten çıkardılar. Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım"

"EŞİM HAMİLE, İŞSİZ KALDIM"

Eşinin hamile olduğunu ve işsiz kaldığı için zor duruma düştüğüne değinen Şaşmaz, "Benim eşim hamile, evim kira. 3 ay sonra kira günüm geliyor, ne yapacağım bilmiyorum. İşe geri dönüş davası açacağım ama ya beni işe geri alsınlar ya da hayırsever iş adamlarından iş istiyorum" ifadelerini kullandı.