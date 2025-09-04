Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da dehşet! Kayınbabasının vurduğu damat hayatını kaybetti

Adana'da dehşet! Kayınbabasının vurduğu damat hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da dehşet! Kayınbabasının vurduğu damat hayatını kaybetti
Adana, Ceyhan, Cinayet, Pompalı Tüfek, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin babası İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurulan damat Berk Alkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi'ndeki apartmanda silahlı kavga olduğu ve bir kişinin vurulduğu ihbarı yapılmasının üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Söz konusu yere ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Berk Alkan'ın (25) boşanma aşamasındaki karısı C.A.'nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü belirledi.

Adana'da dehşet! Kayınbabasının vurduğu damat hayatını kaybetti - 1. Resim

KIZINI GÖRMEK İÇİN GELMİŞTİ

Ekipler, yaptıkları araştırmada Berk Alkan'ın, 3 yaşındaki kızını görmek için eşi C.A.'nın bulunduğu eve geldiğini, burada yaşanan tartışma sonucu kayınbabası İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri zanlı İ.A.'yı gözaltına alırken, Berk Alkan'ın cenazesinin Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Suriye'de 4,3 büyüklüğünde depremle sallandıZirveden kâr satışları geldi! 6 maddede altın fiyatları neden yükseldi? 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zonguldak'ta kamyon kazasında can pazarı! Can kayıpları var - 3. SayfaZonguldak'ta kamyon kazasında can pazarı! Can kayıpları varHiranur cinayetinde 3 kişi tutuklandı! İfadesini değiştirip gerçeği itiraf etti - 3. Sayfaİfadesini değiştirip gerçeği itiraf etti20 gündür kayıp: Epilepsi hastası Halil Kuştepe her yerde aranıyor - 3. SayfaEpilepsi hastası Halil Kuştepe her yerde aranıyorOtogarda kızını vuran babanın ilk ifadesi! Evladını 2 konu için suçladı - 3. SayfaOtogarda kızını vuran babanın ilk ifadesi!Ankara'da vahşet evi! 2 çocuğunu bıçaklayan baba intihara kalkıştı - 3. Sayfa2 çocuğunu bıçaklayan baba intihara kalkıştıTaciz iddiasına sert müdahale hastanelik etti: Önce dayak yedi sonra bıçaklandı - 3. SayfaTaciz iddiasına sert müdahale hastanelik etti
Sonraki Haber Yükleniyor...