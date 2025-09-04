Adana'da dehşet! Kayınbabasının vurduğu damat hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi'ndeki apartmanda silahlı kavga olduğu ve bir kişinin vurulduğu ihbarı yapılmasının üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Söz konusu yere ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Berk Alkan'ın (25) boşanma aşamasındaki karısı C.A.'nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü belirledi.

KIZINI GÖRMEK İÇİN GELMİŞTİ

Ekipler, yaptıkları araştırmada Berk Alkan'ın, 3 yaşındaki kızını görmek için eşi C.A.'nın bulunduğu eve geldiğini, burada yaşanan tartışma sonucu kayınbabası İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri zanlı İ.A.'yı gözaltına alırken, Berk Alkan'ın cenazesinin Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.