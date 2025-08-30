Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da kanlı olay: Eski damadının evleneceğini öğrenen muhtar kabusu yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, 3 yıl önce kızından boşanan ve yeni bir evlilik yapmaya hazırlanan eski damadını, kayınpederi muhtar ayağından tabancayla vurarak yaraladı. Muhtar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralanan eski damadın ailesi adalet talep etti.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü ilçeye bağlı Yenikonacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı N.D., 3 sene önce kızından boşanan eski damadı müteahhit Soner Kaya'nın (39) yeni bir evlilik yapacağını öğrendi. Bunun üzerine muhtar N.D.'nin, eski damadını tehdit etmeye başladığı ileri sürüldü. 

ESKİ DAMADINI VURUP KAÇTI

Tehditler bitmeyince Kaya, eski kayınbabasıyla konuşmak için muhtarlık binasına gitti. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Muhtar, otomobilinden aldığı tabancayla eski damadının ayağından vurup kayıplara karıştı. 

2 AMELİYAT GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kaya'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavisi süren Kaya'nın 2 ameliyat geçirdiği öğrenildi.

MUHTAR TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri ise şüpheli muhtarı kısa sürede yakaladı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen muhtar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ ADALET İSTİYOR

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Soner Kaya'nın ağabeyi Mehmet Emin Kaya, "Kardeşim oraya konuşmak için gitti ancak ayağından vuruldu. Biz adaletin yerini bulmasını, saldırganın cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.

