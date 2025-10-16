Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla'daki 4,1'lik depremle yürekler ağza gelmişti, bölgede sismik hareketliğin devam ettiği öğrenildi. Akdeniz'de sabah saatlerinde şiddetli deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

AKDENİZ 4,3 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 07:20 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu. Deprem yerin 6 kilometre altında gerçekleşti, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bölgede son günlerde sıklaşan bu sarsıntılar korkutmaya devam etti. Dün gece de Antalya'nın Kaş ilçesinde de bir deprem meydana delmişti. Son deprem listesi AFAD'ın internet sitesinde yer aldı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.