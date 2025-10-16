Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı, AK Parti MKYK'da gündemi değerlendirdi: Gazze'de henüz işimiz bitmiş değil

Cumhurbaşkanı, AK Parti MKYK'da gündemi değerlendirdi: Gazze'de henüz işimiz bitmiş değil

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı, AK Parti MKYK&#039;da gündemi değerlendirdi: Gazze&#039;de henüz işimiz bitmiş değil
AK Parti, Erdoğan, Gazze, Filistin, İsrail, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK'da “Bağımsız bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışacağız. Gazze’de kurulacak askerî mekanizmaya dâhil olabiliriz. Macron, ‘Asker verir misiniz?” diye sordu, ‘Niye vermeyelim’ dedim.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Emrah ÖZCAN- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Gazze’de kurulması planlanan uluslararası görev gücü hakkında konuştu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Macron, ‘Görev gücüne asker verir misiniz?" diye sordu. Ben de ‘Niye vermeyelim?’ dedim. Gazze’de kurulacak askerî mekanizmaya dahil olabiliriz. Burada önemli olan hangi şartlarda orada bulunacağımız” dedi.

KIRILGAN DA OLSA BÖLGEDE BİR GÜVEN İKLİMİ OLUŞTU

Bölgenin imarı dâhil Gazze’de daha yapılacak çok iş olduğunu söyleyen Erdoğan, “Gazze’de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Sorun çözüldü gözüyle bakmamak gerekiyor. Asıl olması gereken bu değil fakat bir nebze nefes aldırır. Bunu sadece ‘ateşkes imzaladılar’ diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız.

Tüm aksaklıklara rağmen 350’ye yakın tırımız Gazze’ye giriş yaptı. 400’den fazla tırımız ise giriş için bekliyor. Başta dünya ve İslam ülkeleri olmak üzere hem ülke olarak hem millet olarak hem de parti olarak bizim büyük sorumluluğumuz var. Gazze’deki soykırımın unutulmayacağından emin olmalıyız. Bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

BİRBİRİMİZE SARILMALIYIZ

Muhalefetin kutuplaştırıcı tavrı hakkında da yorum yapan Erdoğan, “Belediyelerdeki yolsuzluklar bir bir ortaya dökülüyor. Bunlar ortaya çıktıkça muhalefet kutuplaşmayı artırıyor. Birlik ve beraberliğimizi sekteye uğratmayalım, güçlü olalım. Önümüzdeki süreç daha çetin olacak” değerlendirmesini yaptı.

FİDAN: SDG’Yİ TAKİP EDİYORUZ

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir sunum yaptı. Fidan, İsrail askerinin Gazze’den üç aşamalı çekilme planını harita üzerinden MKYK üyelerine anlattı. Bölge için İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin sürmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, ABD ile irtibatın kesilmemesi gerektiğini vurguladı.

“İSRAİL RAHAT DURMAYACAK”

İsrail askerinin üç aşamalı çekilme planını harita üzerinden anlatan Fidan, “İsrail Gazze’deki sakinlikten sonra potansiyel olarak rahat duracak bir ülke değil. Yönünü tekrar Lübnan’a, Suriye’ye ve İran’a çevirebilir. Gazze’de ilk aşama esir takasından sonra gerçekleşti. Üçüncü çekilme uluslararası görev gücü bölgeye yerleştikten sonra olacak. Adil bir sistem olacaksa Türkiye orada olmalı” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Fidan, Suriye’de SDG’nin yakından takip edildiğini kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Villadan şehir merkezine dönüş yaşanıyor! 360 derece İstanbul manzaralı Çiftçi Towers Türkerler'de son 80 daireEnerji piyasalarına şeffaflık geliyor! Manipülasyon yapanlara 20 milyon lira ceza
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bağlar daha da güçlenecek: Ortak alfabe Türk dünyasını sarıyor - GündemBağlar daha da güçlenecek: Ortak alfabe geliyorBetonları dökülen İBB köprüsü ölüm saçıyor - GündemBetonları dökülen İBB köprüsü ölüm saçıyor"7 senede 45 dosyanın 23'üne izin verilmemiş" Mansur Yavaş için soruşturma izni çıkacak mı? - GündemMansur Yavaş için soruşturma izni çıkacak mı?Akkuyu NGS'de milli başarı! Yerlilik oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı - GündemOran yüzde 50'nin üzerine çıktıBakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü - GündemBakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştüİstanbul’da su alarmı: Baraj doluluk oranı kritik verinin altında! - GündemBaraj doluluk oranı kritik seviyenin altında!
Sonraki Haber Yükleniyor...