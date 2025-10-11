Fransız vekil isyan etti: Macron vatandaşlarını terk etti, Erdoğan sahip çıktı!

Fransız milletvekili Farida Amrani, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Fransız vatandaşlarının ülkelerine dönüş sürecinde Türkiye’nin gösterdiği insani yardımı övgüyle karşıladı.

İlgili Haber Özgürlük Filosu'nda gözaltına alınan vekiller yurda döndü

Amrani, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın destek sağlamadığını, buna rağmen Türk makamlarının ve havayollarının devreye girerek aktivistlerin dönüşünü mümkün kıldığını açıkladı.

AMRANİ: FRANSIZ HÜKÜMETİ VATANDAŞLARINI TERK ETTİ

Milletvekili Farida Amrani, Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’de kaçırılan dokuz Fransız vatandaşının İstanbul’a sınır dışı edildiğini duyurdu.

Amrani, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın geri dönüş desteğini reddettiğini, bunun üzerine Türk yetkililerin ve Türk Hava Yolları’nın devreye girerek aktivistlerin Paris’e ulaşmasını sağladığını kaydetti.

AÇIK TALİMATLA YARDIM ENGELLENDİ

Amrani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’u sert bir dille eleştirdi.

Milletvekili, bakanlığın kaçırılan vatandaşların dönüşüne “finansman sağlanmaması yönünde açık bir talimat” verdiğini iddia etti.

Amrani, “Bu tutum, üç Fransız vatandaşının İstanbul Havalimanı’nda hiçbir imkânları olmadan mahsur kalmasına neden oldu. Hükümetimiz onları resmen terk etti.” dedi.

TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ: KOORDİNELİ İNSANİ YARDIM

Amrani, krizin çözümünde gösterilen çabalar için Türkiye’ye teşekkür etti.

Açıklamasında, AK Parti milletvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hasan Turan’ın yanı sıra Tel Aviv ve İstanbul’daki Türk konsolosluk personelinin aktif rol oynadığını hatırlattı.

Ayrıca, Türk Hava Yolları’nın mahsur kalan Fransız aktivistleri İstanbul’dan Paris’e taşıyarak sürecin tamamlanmasını sağladığını kaydetti.

"Bu müdahale, Türkiye’nin uluslararası insani krizlerde hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebilen kapasitesini gösterdi"

NELER OLMUŞTU?

Olay, İsrail’in geçen hafta Global Sumud insani yardım filosuna el koymasının ardından yaşandı.

İsrail deniz kuvvetleri, Gazze’ye yardım ulaştırmaya çalışan 40’tan fazla gemiyi durdurmuş ve 450’den fazla aktivisti gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan aktivistlerin büyük kısmı, ülkelerine sınır dışı edilirken, gözaltı koşullarına ilişkin çok sayıda kötü muamele iddiası gündeme geldi.

AMRANİ: FRANSA, BİR SONRAKİ VATANDAŞLARINI TERK ETMEMELİ

Milletvekili Amrani, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Fransa’nın, dünyanın herhangi bir yerinde ‘terk edilen’ filonun bir sonraki vatandaşlarını koruyacağına inanmak istiyorum.”

Amrani, Fransa’da uluslararası insani yardım misyonlarına katılan vatandaşlar için konsolosluk koruma politikalarının yetersiz kaldığını ve bu konuda artan gerilime dikkat çekilmesi gerektiğini söyledi.