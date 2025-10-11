Şanlıurfa’da kan donduran saldırı: Sırtında bıçakla hastaneye koştu!

Korkunç olayın adresi Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi oldu. Güllübağ Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ferit Abrak kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalıştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abrak kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.