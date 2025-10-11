Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa’da kan donduran saldırı: Sırtında bıçakla hastaneye koştu!

Şanlıurfa’da kan donduran saldırı: Sırtında bıçakla hastaneye koştu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa’da kan donduran saldırı: Sırtında bıçakla hastaneye koştu!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da Ferit Abrak, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Abrak sırtında bıçakla hastaneye gitmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Korkunç olayın adresi Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi oldu. Güllübağ Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ferit Abrak kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abrak, sırtına saplanan bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmeye çalıştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abrak kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Selda Bağcan, Arda Güler'in paylaşımına kayıtsız kalmadı: Artık Real Madridliyim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Her şey çocukların gözü önünde oldu! Karakolda kayınbirader dayağı - 3. SayfaHer şey çocukların gözü önünde oldu! Karakolda kayınbirader dayağı8 yaşındaki kız anlattı, adalet ilk duruşmada geldi! İstismar şüphelisine tek celsede 10 yıl hapis - 3. Sayfa8 yaşındaki kızın bir cümlesiyle ortaya çıktı!İstanbul'da durakta genç kıza sözlü taciz! O anlar kamerada - 3. Sayfaİstanbul'da durakta genç kıza sözlü taciz!35 bin 100 dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi - 3. Sayfa35 bin 100 dolar değerinde sahte banknot ele geçirildiKarı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözüme ulaştıran 'at nalı' oldu - 3. SayfaKarı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözen 'at nalı' olduTrafikteki tartışmada yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadı - 3. SayfaTrafikte yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadı
Sonraki Haber Yükleniyor...